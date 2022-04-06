Barcelona teknik direktörü, elinden gelse Ousmane Dembele'nin yeni sözleşmesini hemen uzatacağını söyleyerek, dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Dembele sezon sonunda kulüpten ücretsiz ayrılabilir, ancak Camp Nou tarafı onu yeni bir anlaşma yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

Xavi, bağlılığını ve profesyonelliğini övdüğü Fransız milli oyuncunun birkaç yıl daha Katalan kulübünde kalması konusunda umutsuz.

Ne söylendi?

Gazetecilere verdiği demeçte, "Umarım bizimle kalabilir" dedi.

"Daha önce söyledim ve tekrar etmekte bir sakınca görmüyorum.

"Kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabilir. Kulüp bugün ve gelecek için çalışıyor.

"Ousmane önemli bir futbolcu ve umarım kalmaya karar verir. Yeni sözleşmesini hemen imzalarım.

"Sadece görevi üstlendiğimden beri konuşabiliyorum ve nasıl antrenman yaptığı, tutumu, bağlılığı ve katılımıyla örnek teşkil ediyor.

"Daha önce nasıl olduğunu bilmiyorum ama onu motive, mutlu ve kazanan bir karakterle görüyorum. İzin gününde antrenmana gelmesi sürpriz değil. O harika bir profesyonel."

Durum ne?

GOAL Salı günü yaptığı açıklamada, Barcelona'nın 24 yaşındaki temsilcilerle "çok olumlu" bir görüşme yaptığını bildirdi.

Ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı ve kulübün uğraşması gereken finansal 'kırmızı çizgiler' üzerinde müzakereler devam edecek.

Dembele, Xavi'nin Kasım ayında teknik direktör olarak göreve başlamasından bu yana Barça'da yeniden canlandı.

Sakatlıklar, sezonun ilk yarısının büyük bölümünde Dembele'yi takımdan uzak tuttu, ancak kadroya döndüğünden beri bir gol attı ve 13 La Liga maçında 10 asist kaydetti.

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