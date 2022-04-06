Karim Benzema, PSG'den sonra Chelsea'ye karşı da hat-trick yaptı; 75 dakikada 6 gol

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Chelsea, Real Madrid'i konuk ediyor.

Karşılaşmaya ise İspanyol ekibinin 9 numarası Karim Benzema damga vurmuş durumda. Fransız forvet yaptığı hat-trick ile turu takımı adına sonuna kadar araladı.

Benzema, ilk olarak sahneye 21. dakikada çıktı. Vinicius Jr ile düzenlediği ikili oyunun sonunda düzgün ve sert bir kafa vuruşu ile gol perdesini açan Fransız forvet 3 dakika sonra yine bir kafa golüne imza attı.

Luka Modric'in düzgün ortasında ters köşeye kafa vuruşu yapan Benzema, takımını da Londra deplasmanında 2-0 öne geçirmiş oldu.

Ardından ikinci yarının hemen başında hat-trick'ini tamamlayan Benzema, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçta on bir gole ulaşmış oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında PSG'ye karşı 30 dakikada hat-trick yapan Benzema, Chelsea karşısında da hat-trick'ini 45 dakikada tamamladı.

Böylece 75 dakikada 6 gol atmayı başaran Fransız forvet, inanılmaz formunu da devam ettirmiş oldu.

Tarihe geçti

Karim Benzema, PSG ve Chelsea'ye karşı üst üste yaptığı iki hat-trick ile tarihe geçti.

Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran dördüncü oyuncu olurken bunu daha önce başaran diğer isimler Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano.

4 - Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano). Tekerrür. pic.twitter.com/Cce9z1nNsK — OptaCan (@OptaCan) April 6, 2022

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2017 yılında Bayern Münih ve Atletico Madrid'e karşı üst üste 3 gol atmayı başarmıştı.

Ligimizde Antalyaspor'da oynayan Luiz Adriano ise Shakhtar forması giydiği dönemde BATE Borisov'a karşı çıktığı üst üste iki maçta hat-trick yapma başarısı göstermişti.

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