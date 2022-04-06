Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma açık artırmaya çıkıyor: 8 milyon dolar

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı tartışmalı 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı sırada giydiği Arjantin forması müzayedede satışa çıktı.

Merhum efsane, Meksika'da İngiltere'ye karşı 2-1 alınan galibiyette futbol tarihine geçen bir performansa imza atmıştı.

Maradona, önce "yüzyılın golü" olarak kabul edilen golü attı, ancak diğer golü tartışmalı olandı. Peter Shilton'ı bir hile ile mağlup etmişti.

Ne oldu?

Arjantin ikonunun o karşılaşmada giydiği forma şimdi bu ay müzayedeye çıkacak.

Sotheby's, Maradona'nın forması için müzayede düzenleyecek ve en az 4 milyon sterlin (5 milyon dolar) ve muhtemelen 6 milyon sterlin (8 milyon dolar) olması beklenen büyük bir fiyata gidecek.

İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, formayı açık artırmaya gönderen adam. Söz konusu gol için istemeden topu Maradona'ya vurmuş ve ardından maçtan sonra formalarını değiştirmişti.

Forma, 2002'den beri Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'ne ödünç verildi.

Forma ne zaman müzayedeye çıkıyor?

Müzayede 20 Nisan'da yapılacak ve ihale 4 Mayıs'ta kapanacak.

Forma, müzayede evinin Londra'daki New Bond Street galerisinde halka açık sergilenecek.

Sotheby's web sitesinde, "Formanın genel durumu, kullanımı, terlemesi ve atletik aktivitesi iyi durumda" diyor.

"Formanın ön alt kısmındaki kenarlarda hafif iplik kopması ve baştan sona küçük noktalar bulunuyor."

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