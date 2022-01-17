Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton’da ilk aday: Belçika teknik direktörü Roberto Martinez

Belçika teknik direktörü Martinez, görevden alınan Rafael Benitez'in yerini almak için Everton'un aday listesinde üst sıralarda yer alıyor.

İspanyol teknik direktör, daha önce Everton'ı 2013'ten 2016'ya görevden alınana kadar yönetti.

Daha sonra Ağustos 2016'da Belçika'nın başına geçti ve 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın bir numaralı takımı olan Belçika, bu yılki Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alıyor.

Martinez, Goodison Park'ta bitmemiş bir işi olduğuna inanarak Everton'a büyük bir sevgi besliyor.

BBC'de yer alan habere göre; Everton yönetimi, Wayne Rooney'nin de Derby County'deki imkansızlıklara rağmen iyi bir iş çıkardığını düşünüyor. Ayrıca eski Chelsea menajeri Frank Lampard da potansiyel bir hedef olarak belirlenen başka bir isim.

Graham Potter- Everton ilişkisi

Everton söylentileri üzerine Brighton menajeri Graham Potter pazartesi günü şunları söyledi:

"Gazetelerde çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapamam.

"Buradaki işime odaklandım, bence harika bir sahibi, başkanı, CEO'su ve spor direktörü ile Premier Lig'in en iyi yönetilen futbol kulüplerinden birinde burada çok mutluyum."

Bağlantılardan memnun olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, pek sayılmaz. Bu sadece bir spekülasyon ya da insanlar bir şeyler yazmak istiyor.

"Gerçek şu ki, bana yardımcı olan gerçekten iyi bir futbol kulübündeyim. O kadar iyi olduğum için burada değilim, iyi bir kulüpte olduğum ve iyi desteğim olduğu için buradayım.

"İşimi yapmama izin veren, bana destek olan, güven veren insanlar var ve bunlar önemli. Kulübün etrafında bir organizasyon var.

"Gerçek şu ki, insanların düşündüğü kadar iyi değiliz; muhtemelen işler o kadar iyi gitmediğinde insanların düşündüğü kadar kötü değiliz."

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