PSV'nin maç kadrosuna almadığı Bruma, Beşiktaş yolcusu

PSV cephesinde, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Bruma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bruma, PSV’nin PAOK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Goal’ün edindiği bilgilere göre; bu hamlenin sebebi Beşiktaş’a transferi öncesinde Bruma’yı riske etmemekti.

Oyuncunun sakatlık ihtimali yaşamasını istemeyen PSV yönetimi, Bruma’yı hazırlık maçında oynatmama kararı aldı.

26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile PSV arasında görüşmeler bir süredir devam ediyor.

Menajeriyle görüşülmüştü

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta Bruma'nın menajeri Caito Balde ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Beşiktaş, Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak satın alma opsiyonu konusunda yaşanan anlaşmazlık henüz çözülebilmiş değil.

Opsiyon anlaşmazlığı

Bruma’yı iki yıl önce 12 milyon euro’ya transfer eden PSV, Beşiktaş’tan ilk etapta 7 milyon euro satın alma opsiyonu talep etmişti. Görüşmeler sonucunda bu miktar 5 milyon euro’ya düşürüldü, fakat Hollanda ekibi opsiyonun zorunlu olması konusunda ısrarcı.

Beşiktaş ise 600 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.

2019’da Leipzig’den PSV’ye transfer olan Bruma, burada bekleneni veremedi. Eredivisie’de 21 maça çıkan Portekizli üç gol attı. Bruma, geçen sezon kiralık olarak Yunanistan ekibi Olympiakos’ta forma giydi.

2013’te Sporting’den Galatasaray’a gelen Bruma, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 85 maçta 15 gol atıp 21 asist yapmıştı.

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