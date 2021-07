Ramos mantiene conversaciones con el PSG...sin perder de vista al Arsenal

El camero mantiene conversaciones abiertas con el cuadro parisino, pero no tiene un acuerdo cerrado y permanece atento al interés de los "gunners"

Ni hay acuerdo cerrado, ni ha firmado por nadie, ni será inminente. El futuro de Sergio Ramos sigue los procesos habituales para encontrar nuevo equipo. Es uno de los mercados más complicados de los últimos años y el camero se está moviendo sin prisa, pero sin pausa. Según ha podido saber Goal, el entorno del camero sigue trabajando para explorar las diferentes posibilidades. Se están sucediendo conversaciones con varios clubes y las tomas de contacto siguen su curso de manera positiva. Hay conversaciones abiertas con el PSG, pero también se escucha a clubes ingleses. La intención de Sergio Ramos es clara. Tiene 35 años, es agente libre, considera que tiene cuerda para rato y sus aspiraciones pasan por encontrar un club de primer nivel, que pueda darle aquello que le negó el Real Madrid, dos años de contrato.

El PSG, una opción abierta

Tal y como avanzó Goal, el PSG es una de las vías posibles para Sergio Ramos. Las primeras tomas de contacto entre las partes se han sucedido ya, pero ni existe acuerdo total pese a lo que se ha publicado en varios medios, ni hay una oferta concreta sobre la duración del contrato o los emolumentos que recibiría. Sí existe un interés reconocido por el PSG en Ramos y ambas partes se han emplazado a seguir dialogando en próximas fechas. En París se reencontraría con excompañeros como Keylor Navas o Di María, además de compartir vestuario con su amigo Neymar y con otros españoles como Herrera o Pablo Sarabia. Las conversaciones se seguirán produciendo. Eso sí, el PSG no es el único equipo interesado en Sergio...

La vía inglesa, interés de Arsenal y ¿Chelsea?

Más allá de las conversaciones abiertas entre los Ramos y el PSG, está la "vía inglesa". Según ha podido saber Goal, el Arsenal es uno de los clubes que ha preguntado por la situación del central, para conocer, de primera mano, la predisposición de Sergio en el caso de que acometieran su fichaje. El cuadro "gunner" vería con buenos ojos la llegada de Sergio para liderar el equipo, aunque en contra de los de Londres juega una circunstancia importante: no jugarán la próxima edición de la Champions. También se especula con el interés del Chelsea, algo que ha aparecido en varios medios de comunicación, aunque Goal no ha podido contrastar si ha existido contacto del club "blue" con el entorno de Ramos.

Puertas abiertas y conversaciones en marcha

Ramos ve en el PSG un buen destino para seguir su carrera y el PSG no descarta potenciar su plantila con un futbolista que llegaría sin tener que pagar trapaso, siendo un central experto y de renombre mundial. En cualquier caso, el interés de los ingleses está ahí latente y Ramos no quiere cerrarse ninguna puerta. La hoja de ruta para Sergio es clara: seguir manteniendo conversaciones, escuchar a todos los clubes que llaman a su puerta y madurar una operación que no es sencilla y se cocerá a fuego lento.