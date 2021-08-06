PSG'nin Lionel Messi planı hazır!

Barcelona'dan ayrılan efsane futbolcunun babasından gelen mesajla harekete geçen Fransız devi, transfere kaynak arayışında.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin yeni takımı merakla beklenirken, favori konumdaki takım PSG gibi görünüyor. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre efsane oyuncunun babası Jorge Messi, dün öğleden sonra PSG yetkilileriyle temas geçerken, Messi'yi transfer etmek isteyip istemediklerini sordu.

Günün ilerleyen saatlerinde Chelsea de bu transfer için devreye girerken, gün içerisinde 10 numaralı formayı yeni transferi Jack Grealish'e teslim eden Pep Guardiola'nın takımı Manchester City de Messi'nin durumunu araştıran takımlar arasında yer aldı. Messi'nin babasına olumlu bir geri dönüş yapan PSG ise kaynak arayışına girdi.

Transferi imaj hakkı finanse edecek

Messi ile sözleşme imzalamanın tek yolunun imaj haklarından maksimum geliri elde etmek olduğunu bilen PSG yönetiminin Messi'ye yapacağı teklif, efsane oyuncunun imaj haklarının tamamını Fransız ekibine geçirecek ancak PSG'nin 200 milyon euro'yu aşan bir açıkla karşı karşıya olması, Fransız ekibini Messi için oyuncu satışına zorluyor.

Messi'yi transfer etmenin yanı sıra gelecek yaz kontratı sona erecek olan Kylian Mbappe'yi de takımda tutmak isteyen PSG yönetimi şimdi bu iki hamlenin finansal yollarını masaya yatırırken, Laywin Kurzawa, Danilo, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Ander Herrera ve hatta Angel Di Maria gibi isimlerin takımdan ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

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