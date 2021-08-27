CRISTIANO RONALDO YENİDEN MANCHESTER UNITED'A TRANSFER OLDU

Portekizli yıldız ilk parladığı yer alan Old Trafford'a geri döndü. İngiliz ekibi transferi resmen duyurdu.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester United, Juventus forması giyen eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine kattı. Transfer United'ın resmi internet sitesinden duyuruldu. Goal'ün Manchester United muhabiri Charlotte Duncker ve Juventus muhabiri Romeo Agresti'ye göre transfer 28 milyon euro'ya gerçekleşti.

Juventus'taki kontratının son senesine giren ve Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesinin takımdan ayrılma kararı alan Ronaldo'nun bu kararında diretmesinde Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin de etkili olduğu öne sürülüyor. Ronaldo daha önce 2003-2009 arasında formasını giydiği Manchester United ile Sir Alex Ferguson yönetiminde büyük başarılara imza atmıştı.

Üç Premier Lig zaferi yaşamıştı

Sporting Lizbon'dan henüz 18 yaşında transfer olduğu Manchester United'da 196 maça çıkan Ronaldo bu karşılaşmalarda rakip fileleri 84 kez havalandırmıştı. United ile 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda olmak üzere üç sezon üst üste Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.

Manchester United'da yakaladığı başarıların ardından 2009'da 94 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, 2018'de ise 117 milyon euro karşılığında Juventus'a geçmişti.

Ronaldo'nun yüksek maaşının pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birleştiğinde Juventus için kaldırması güç bir yük haline geldiği bilinirken, bu fırsatı değerlendiren Manchester United, efsane ismini yeniden eve getirmeyi başardı.

Ferguson etkisi

Eski oyuncusu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren 79 yaşındaki efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson, Manchester City'nin de istediği Ronaldo'yu yeniden Old Trafford'da oynama konusunda ikna etti.

Manchester United'ın bir dönem Ronaldo ile aynı takımda top koşturan teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu belirtirken, bu transfere yeşil ışık yaktı ve Juventus'ta bir probleme dönüşen Ronaldo'nun United'da ne denli çok istenildiğini ortaya koydu.

Daha fazla okuma