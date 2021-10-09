PSG'den sürpriz Mbappe hamlesi

PSG'nin sportif direktörü Leonardo, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe'nin durumunu değerlendirdi.

Futbol dünyasında milli maç arası durgunluğu yaşanırken, Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin spekülasyonlar ise hız kesmiyor.

Genç oyuncunun geleceğini masaya yatıran PSG'nin bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran sportif direktörü Leonardo, 22 yaşındaki yıldızı takımda tutma konusundaki umutlarını henüz tam anlamıyla tüketmemiş gibi görünüyor.

Son sezonuna girdiği kontratının bitmesiyle birlikte Real Madrid'e transfer olması beklenen Mbappe için İspanyol ekibinden gelen 154 milyon sterlin'lik teklifi geri çeviren Fransız ekibi, Mbappe'yi ellerinde tutacakları konusunda takımına güveniyor.

İtalyan basınına konuşan Brezilyalı futbol adamı, planlarda bir değişiklik düşünmüyor.

Leonardo ne söyledi?

Festival dello Sport'a verdiği demeçte Mbappe'yi öven Leonardo, yıldız oyuncuyu tutma konusunda kararlı olduklarını söyledi:

"Planlarımızda bir değişiklik olmadı. Kylian bir mücevher ve PSG için inanılmaz derecede mükemmel. Messi ve Neymar burada ama Mbappe'nin olmadığı bir PSG'yi hiçbir zaman planlamadık."

Mbappe ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde RMC Sport'a bir açıklama yapan Mbappe yaz aylarında takımdan ayrılma isteğini doğrularken, "Ayrılmak istedim çünkü PSG'nin benim transferimden para kazanmasını ve benim yerime iyi bir oyuncu almasını istedim. PSG bana çok şey katan bir kulüp ve burada geçirdiğim dört yılda hep çok mutlu oldum. Hala da öyleyim" demişti.

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