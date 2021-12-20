PSG Sportif Direktörü Leonardo: Messi'nin her maç 12 kilometre koşması gerektiğini kim söylüyor?

Ligue 1'de en yakın rakibi Marsilya'nın 13 puan önünde liderliğini sürdüren PSG'nin sportif direktörü Leonardo, yaz transfer döneminin en büyük transferi en önemli transferi Lionel Messi'nin takıma harika bir başlangıç yaptığını söyledi.

Performansı zaman zaman eleştirilen Arjantinli yıldıza sahip çıkan Brezilyalı futbol adamı, Messi'nin kalitesinin tartışılamaz olduğunun altını çizdi.

Leonardo ne söyledi?

Leonardo Europe 1'e yaptığı açıklamada Ligue 1'in yoğunluğuna uyum sağlamakta zorlandığı öne sürülen Messi'nin performansından memnun olduklarını açıkladı:

"Messi'yi tartışmak futboldan hiçbir şey anlamadığınızın bir göstergesi olur. Bundan hiçbir şüphemiz yok.

"Messi'nin istatistiklerine bakarsanız harika bir ay altı ay geçirdiğini göreceksiniz. O ve Kylian Mbappe neredeyse bütün maçlarda yer aldı. Onu her maçta şov yapması için almadık.

"Tabii ki onu kadromuzda bulundurduğumuz sürece daha rekabetçi olacağız ama her maçta 12 kilometre koşması gerektiğini kim söylüyor?

"Messi 20 yıldır bu şekilde oynuyor. O bir dahi ve sahip olduğumuz diğer oyuncuların ona uyum sağlaması gerekiyor"

Ligde bir gol attı

PSG formasını tüm kulvarlarda 15 maçta giyen Messi altı gol atarken, beş de asist yapmıştı. Ligue 1'de şu ana ek sadece bir gol kaydeden Messi, en iyi performanslarını Şampiyonlar Ligi'nde sergilemişti.

Fransız basınında geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun topsuz oyunda yeterince çaba göstermediği yönünde eleştiriler yer almıştı.

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