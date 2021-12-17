PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Xavi Simons'u üzecek açıklama

PSG Sportif Direktörü Leonardo, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile görüşmeleri sürdürürken, Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek bir diğer genç yıldız Xavi Simons'un da durumunu değerlendirdi.

Brezilyalı futbol adamı, Hollandalı oyuncunun taleplerini karşılanması oldukça zor olarak nitelendirdi.

Leonardo ne söyledi?

Sorbonne Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta Simons'un durumunu masaya yatıran Leonardo, sezona A takımla başlayan ancak B takımla devam eden genç oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu:

"Simons PSG'de devam etmek istiyor ancak aynı zamanda bir proje talep ediyor. Ona istediği bu projeyi sunmamız ise kolay değil. Ona yarın, bir ay içinde ya da bir yıl içinde bu takımın 11 oyuncusu olacağını söyleyemeyiz.

"Bunun bizim için gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını düşünüyorum ve kulüplerin yönetmelikler gereği sözleşmelerin sona ermesiyle birlikte savunmasız kaldığı bir gerçek"

PSG'de şans bulamadı

Xavi'nin göreve gelmesinin ardından ismi Barcelona ile de anılan Xavi Simons, daha önce Katalan ekibinden de kendisine yönelik benzer bir proje talep etmiş ancak bu isteği gerçeleşmeyince takımdan ayrılmayı tercih etmişti.

Geleceğin en önemli oyuncularından biri olması beklenen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu henüz PSG A Takımı formasını resmi bir karşılaşmada giymedi.

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