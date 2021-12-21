PSG soyunma odasında sular durulmuyor

Lionel Messi ve Sergio Ramos transferlerinin ardından Avrupa futbolunun odak noktası haline gelen PSG adeta bir rüya takıma dönüşürken, Fransız ekibinin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde istenen sonuçları alamaması okların teknik direktör Mauricio Pochettino'ya çevrilmesine neden oldu.

Fransız basınından L'Equipe'e göre ise PSG'nin beklenen seviyeye gelememesinde soyunma odası problemleri etkili oldu.

Kaleci ikilemi

Yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılan Gianluigi Donarumma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG'nin birinci kalecisi henüz netlik kazanmadı.

Real Madrid ile üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Keylor Navas ile İtalyan kaleci arasında kalan Pochettino, 2-3 maçta bir rotasyon yapmayı tercih etti.

Pochettino'nun politikaları bu noktada tartışılmaya başlanırken, bu problem Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola tarafından da doğrulandı.

Mbappe'nin sözleşmesi

PSG soyunma odasının Fransızlar ve Güney Amerikalılar ile Avrupalılar olmak üzere iki gruba ayrıldığının öne sürüldüğü haberde takımın bir bölümünün Kylian Mbappe'nin sözleşmesi nedeniyle altüst olabileceği vurgulandı.

Mbappe'nin her geçen gün PSG'den biraz daha uzaklaşmasından etkilenen oyuncular, genç yıldızın geleceğini büyük merakla bekliyor.

Neymar problemi

Habere göre futbol tarinin bonservis rekoruyla PSG'ye transfer olan Neymar da Messi'nin transferinin ardından takımdaki yeni rolünden memnun değil.

Bazı sponsorluk anlaşmalarına katılmayan ve sezon başındaki tavırlarıyla PSG yönetiminin tepkisini çeken Brezilyalı yıldız yönetim tarafından cezalandırılmanın eşiğinden dönerken, bu durumdan rahatsız olan Neymar da PSG'deki problemlerden birine dönüştü.

Icardi-Wanda Nara ilişkisi

Ekim ayı sonunda Mauro Icardi kulüpten evliliğini düzene sokabilmek için üç gün izin istemişti. Kulüp Arjantinli oyuncuya bu izni verdi ancak bu durum soyunma odasında bazı oyuncuların huzursuzluğuna neden oldu.

Bu durum Icardi'nin İtalya'ya uçmasıyla artarken, birçok oyuncu bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

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