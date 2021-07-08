PSG Sergio Ramos transferini resmen açıkladı

Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamayan efsane oyuncu, Fransız ekibine transfer oldu.

Real Madrid ile olan kontratını yenilemeyen ve takımdan ayrılan efsane oyuncu Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. Manchester City ve Manchester United gibi dünyaca ünlü iki büyük Premier Lig takımından teklif alan 35 yaşındaki futbolcu PSG'den gelen teklifi kabul etti ve Fransız ekibiyle resmi sözleşmeye imza attı.

Ramos ne söyledi?

Yeni takımıyla iki senelik sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen kazanma hırsının aynı kaldığını söyledi:

"Benim için çok özel bir gün. Hayatımda büyük bir değişim yaşıyorum ve PSG'ye katıldığım için çok mutluyum. Buraya gelmek benim için yeni bir meydan okuma. Bu takımın temel değerlerini ortaya koyarak, çok çalışıp kupalar kazanmak istiyorum.

"PSG Avrupa'nın en seçkin kulüplerinden biri. Genç ve hızla büyüyen bir takım ve harika oyunculara sahip. Kariyerim boyunca çok çalıştım ve fedakarlıklar yaptım. PSG'ye tecrübe özveri getireceğime inanıyorum."

Sakatlıklardan etkilendi

Real Madrid'de beş La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, dört de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti. İspanya Milli Takımı ile de büyü başarılar elde eden Ramos, ülkesiyle Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası zaferi elde etmişti.

Real Madrid'deki son sezonunda sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansını kaybeden Ramos, geride bıraktığımız sezonda 15 lig maçında şans bulmuştu.

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