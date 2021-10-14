PSG sağlık ekibi, Sergio Ramos'un isteğine boyun eğmiyor

Paris Saint-Germain'in yeni transferi Temmuz ayından bu yana sahalardan uzak.

Paris Saint-Germain sağlık ekibi, Sergio Ramos'un sahaya dönme ısrarına kulak asmıyor.

35 yaşındaki yıldız, 16 yıllık Real Madrid hikâyesine son vererek yaz transfer döneminde Fransız devinin yolunu tuttu.

Alt adale sakatlığı yaşayan İspanyol stoper, transferinden bu yana yeni takımı ile henüz forma giyemedi ve 12 maçı kaçırdı.

Sergio Ramos'un ısrarı

AS'ın yer verdiği bilgilere göre; L’Équipe, Sergio Ramos'un PSG ile sahaya çıkmak istediğini iddia ediyor.

Ancak Ramos'un bu isteği PSG sağlık ekibi tarafından kabul görmüyor.

Adale problemi yaşayan İspanyol yıldız, kendini zorlaması halinde sol baldır iltihaplanması yaşayabilir ve daha da ağır sonuçlar nüksedebilir.

Bu durumun önüne geçmek isteyen PSG sağlık ekibi, Ramos'u dinlendirmeye devam ediyor.

PSG'nin ligdeki 10. hafta mücadelesinde Angers karşısında maç kadrosunda olması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.

Ayrıca Ramos'un 19 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig karşısında da kadroda olması beklenmiyor.

Le Parisien ise Sergio Ramos'un dönüş tarihiyle ilgili iyimser. Fransız gazetesi, İspanyol yıldızın yeni takımı ile ilk maçına 29 Ekim'de Lille'e karşı çıkacağını söylüyor.

PSG'yi ne bekliyor?

PSG ise 9 haftalık maratonda Ligue 1'deki tek yenilgisini Rennes karşısında aldı.

Paris ekibi, 15 Ekim'de Angers, 24 Ekim'de Marsilya ve 29 Ekim'de Lille ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Manchester City'yi mağlup eden Fransız devi, 19 Ekim'de Leipzig'i konuk edecek.

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