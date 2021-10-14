Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'i dudak uçuklatan çılgın hediyesi ile büyüledi

Portekizli yıldız, sevgilisine, mücevherlerini taşıması için dudak uçuklatan bir hediye aldı.

Cristiano Ronaldo, sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'i 124.000 euro'luk bir hediye ile büyüledi.

İkili arasındaki ilişki dünyanın en gözde ilişkilerinden biri. Madrid'de bir etkinlikte tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çiftin Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo ve Alana Martina dos Santos Aveiro adında üç çocuğu var.

27 yaşındaki Georgina Rodriguez, futbolcu sevgilisinin kendisine yaptığı jest ile büyülendi ve bunu Instagram takipçileriyle paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e ne aldı?

AS 'ta yer alan habere göre; Ünlü çift, millî arada birkaç günlüğüne ayrı kalmak zorunda kaldı. Cristiano Ronaldo ise bu ayrılığı dudak uçuklatan bir hediye ile telafi etmek istedi.

Portekizli yıldız, seyahatlerinde mücevherlerine çok önem veren sevgilisi için özel bir takı çantası aldı. Louis Vuitton marka mücevher kasasının değeri ise 124.000 euro.

Malle Vendôme mücevher kutusu, ünlü firmanın en lüks parçalarından biri. Bu parça markanın, Parisli kuyumcuların merkez üssü olan ünlü Place Vendôme'deki mağaza açılışına özel olarak tasarlandı.

Portekizli yıldızın hediyesi, 140 cm yüksekliğe ulaşan boyutları ile mücevher saklamak için sekiz çekmece, kolyeler için bir büst, çıkarılabilir bir ayna ve yüzük kutusu içeriyor.

Georgina Rodriguez ise Cristiano Ronaldo'nun bu jesti karşısında büyülendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan İspanyol model, Portekizli yıldızı etiketleyerek, "Hala şaşkınım" notunu düştü.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Ülkesi Portekiz ile millî aradan dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla 16 Ekim'de Leicester City'ye karşı mücadele verecek.

36 yaşındaki yıldız, 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta sınavına çıkacak.

Premier Lig'deki ilk maçına golle başlayan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar için yeni sezonda 6 gol, 5 asist kaydetti.

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