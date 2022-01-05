PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin koronavirü testi negatife döndü

Sezon başında transfer olduğu PSG'de sergilediği performansla soru işaretlerine neden olan Lionel Messi'nin geçtiğimiz günlerde pozitif çıkan koronavirüs testi negatife döndü.

Efsane oyuncu bu gelişmenin ardından mahsur kaldığı ülkesi Arjantin'den ayrıldı ve takımının bu hafta oynayacağı Lyon maçı için Paris'e geri döndü.

Büyük bir olasılıkla yarın takımının yapacağı antrenmana katılması beklenen Messi PSG'nin karantinada olan tek oyuncusu değildi.

PSG'nin sezon başında Milan'dan transfer ettiği Gianluigi Donnarumma'nın da testi pozitif çıkarken, Lyon karşılaşmasında kaleyi Kosta Rikalı eldiven Keylor Navas'ın koruması bekleniyor.

Ligde etkisiz kaldı

Bu sezon Ligue 1'de forma giydiği 11 karşılaşmada 1 gol atan ve 4 de asist yapan Messi kariyerinin en az gol attığı sezonlarından birini geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Ligue 1'e nispeten daha etkili olan ve grup aşamasını beş golle tamamlayan 34 yaşındaki yıldızın savunmadaki etkisiz görüntüsü Fransız basını tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Ülkesi Arjantin'in Dünya Kupası vizesi almasında başrolü oynayan yıldız oyuncu muhtemelen son Dünya Kupası öncesinde Güney Amerika Elemeleri'ni 14 maçta altı golle tamamlamıştı.

Daha önce bir Dünya Kupası finali oynayan Messi, takımının Almanya'ya uzatmalarda yenilmesinin önüne geçememiş ve ikincilik yaşamıştı.

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