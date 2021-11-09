PSG'nin yıldızı Lionel Messi, evini satışa çıkardı

Barcelona'dan yaz transfer döneminde ayrılmak zorunda kalan ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi.

GrosbyGroup'un paylaştığı bilgilere göre Messi, 2019 yılında 5.3 milyon dolar'a Miami'den satın aldığı evini satışa çıkardı.

Lionel Messi'nin evinde neler var?

Porsche Design Tower'da bulunan lüks rezidans, 300 metre karelik bir yaşam alanı içeriyor.

Rezidansın içerisinde beş adet banyo bulunması dikkat çekiyor. Bina içerisinde araç asansörü dahi yer alıyor.

Balkonunda havuzu bulunan ultra lüks rezidansta ayrıca spor ve oyun salonları, sinema odası, kuaför, restoran gibi çeşitli hizmetler de bulunuyor.

Lionel Messi, lüks rezidansı neden satıyor?

Arjantinli futbolcu, satın aldığı günden bu yana lüks rezidansta hiçbir zaman ikamet etmedi.

Messi'nin burayı satmasının sebebi ise 7.3 milyon dolar'a başka bir ev almış olması.

Yıldız futbolcu, PSG'ye geldiğinden bu yana Paris'te bir otelde konaklıyordu fakat anlaşılan o ki aile düzenini oturtmak için yeni bir ev satın aldı.

Messi'nin PSG'deki sancılı başlangıcı

Arjantinli süperstar, PSG ile bu sezon toplamda sekiz maça çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta üç gol kaydeden Messi, Ligue 1'de forma giydiği beş karşılaşmada ise henüz gol ile tanışamadı.

Lille maçının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan yıldız futbolcu, yine sakatlığı sebebiyle son oynanan Bordeaux karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Daha fazlası için:

Paul Pogba için tedirgin bekleyiş

Vitor Pereira'nın yerine beş aday

Çağdaş Atan: İtalya'da Gian Piero Gasperini ile buluşacağım