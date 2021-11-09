Fransa'da Paul Pogba için tedirgin bekleyiş

Son Dünya Kupası sahibi Fransa Millî Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son iki maçına hazırlanıyor.

Horozlar, bu süreçte tüm yıldızları kadrosuna çağırabilmeyi umuyor fakat Paul Pogba'ya dair bazı şüpheleri belirmiş durumda.

Fransa, pazartesi günkü idmanı topallayarak yarıda bırakan Pogba'nın son durumunu endişeli bir şekilde bekliyor.

Neler oldu?

Goal muhabiri Marc Mechenoua'nın açıklamasına göre Pogba, millî arada Fransa kadrosuna katıldıktan sonra pazartesi günü gerçekleşen idmanı tamamlayamadı.

United yıldızı, kaleci Alphonse Areola ile girdiği ikili mücadele sonrasında yere düştü ve kalktıktan sonra saha kenarına geldi.

Pogba, gözle görülür şekilde rahatsızdı ve kenara gelirken topalladı.

Pogba'nın saha dışına çıkmasına yardımcı olan teknik direktör Didier Deschamps, şimdi yıldızının şikayetinin boyutunu ve bunun onu Kazakistan ve Finlandiya'ya karşı yapılacak olan maçlarda yer almasını engelleyip engellemediğini öğrenmek için beklemek zorunda kalacak.

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Pogba'nın olası sakatlığı, Fransız yıldızın Manchester United'daki son dönem performansının yenide incelenmesini de akıllara getiriyor.

28 yaşındaki orta saha, Liverpool'a Old Trafford'da 5-0 kaybedilen maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı Tottenham ve Manchester City karşılaşmalarında forma giyemedi.

Pogba, Fransa'nın bu yılın başlarında UEFA Uluslar Ligi'ni kazandığı dönemde yarı final ve final karşılaşmalarında sahadaydı ve en azından millî takım performansı tatmin ediciydi.

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