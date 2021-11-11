PSG'nin yıldızı Mauro Icardi, tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'ın santrforu Mauro Icardi, son dönemde saha içiyle yaptıklarıyla değil, saha dışındaki olayları ile konuşuluyor.

Sürekli özel hayatıyla ve eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Arjantinli yıldız, bunu bir kez daha başardı.

Neler oldu?

TyC Sports'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, sahip olduğu tüm varlıklarını 2050 yılına kadar eşi Wanda Nara'ya devretti.

28 yaşındaki golcü, mal varlıklarının yanı sıra gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya verdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin arası kısa bir süre önce bozulmuş ve yıldız futbolcunun eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Icardi ve Wanda Nara çiftinin, ayrıldıkları yönünde haberler çıkmıştı. Hatta Naea, Arjantinli futbolcu ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

Yaşananların ardından ikilinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak bu gerçekleşmedi ve ikili, barışarak evliliği devam ettirdi.

Mauro Icardi, sahada neler yapıyor?

Mbappe, Messi, Neymar gibi yıldızlarla dolu takımda yedek kulübesine mahkum kalan Mauro Icardi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıktı.

Arjaninli santrfor, söz konusu 14 karşılaşmanın sadece üçünde ilk 11'deydi 14 maçta rakip filelere üç gol attı.

Icardi, üç golün üçünü de Ligue 1 maçlarında kaydetti.

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