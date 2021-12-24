PSG'nin orta saha oyuncusu Ander Herrera: "Messi, tarihin en iyisi. Mbappe de en iyisi olacak"

Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Ander Herrera, Lionel Messi'nin kulüpteki etkisini anlatırken Kylian Mbappe'nin sözleşme durumunu ve Neymar ile ilgili sorulan soruları ele aldı.

Herrera, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra 2019'da PSG tarafından ücretsiz bir şekilde transfer edildi ve o zamandan beri kulübün altı yerel kupa kazanmasına ve ilk Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Mbappe ve Neymar, bu dönemde PSG'nin kupa kazanmalarına öncelik ettiler. Daha sonra da Messi, yaz aylarında Mauricio Pochettino'nun ekibinin gücüne güç kattı ve şimdi Herrera, "tarihin en iyi futbolcusu" ile birlikte oynamaktan memnun.

Ne söylendi?

Ağustos ayında PSG'ye imza atmadan önce Barcelona'da 21 şanlı yıl geçiren Messi, Fransız devleriyle çıktığı ilk 16 maçında altı gol ve beş asist kaydetti.

Herrera, Arjantinli'nin Fransa'daki hayata uyum sağlamakta zorlandığını düşünmüyor, ancak takımın geri kalanının onun en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapması gerektiğinde ısrar ediyor.

Herrera, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Messi seviyesindeki oyuncular alışma süresini kısaltıyor. Fransa'da, İspanya'da, Japonya'da veya Madagaskar'da da aynı şekilde oynayacak.

"Yedinci Ballon d'Or'unu kazandı ve hâlâ futbola yeni başlamış gibi antrenman yapıyor ve eğleniyor.

"Manchester City'ye karşı Leo'nun en iyi versiyonunu gördük, ama bence bu durum, onun etrafındaki herkesin sorumluluğunda. Normalde, yeni transferler takıma uyum sağlamak zorundadır fakat burada durum tam tersi. Çünü tarihin en iyi futbolcusunda bahsediyoruz."

Messi'nin Mbappe'nin gölgesinde kalıp kalmadığına dair soruyu da yanıtlayan Herrera, şu yorumu yaptı:

"Kylian, uzun yıllar dünyanın en iyi oyuncusu olacak, ancak hepimiz Leo'nun bir numara olduğu konusunda hemfikiriz. Şüphesiz, Mbappe'nin muazzam bir alçakgönüllülüğü ve arzusu var. Leo'dan yeni şeyler öğrenmeyi arzuluyor."

Mbappe, sözleşmesini uzatacak mı?

PSG, yaz transfer döneminde Real Madrid'in kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Mbappe ile yeni sözleşme imzalamak için hâlâ uğraşıyor.

Mbappe'nin sözleşmesinin sona ermesine sadece altı ay kaldı, ancak Herrera, Fransız yıldızın yakın gelecekte Paris'te kalmayı seçeceğine dair umudunu koruyor.

"Mbappe ile sözleşme yenilemek için yeteri kadar zaman var. Şubat, mart veya nisan aylarında sözleşme yenilemiş birçok oyuncu örneği var."

Herrera, Mbappe'nin 23. yaş gününü kutlayan PSG ekibinin arasındaydı ve takım arkadaşları, Mbappe'ye 'Mbappe 2050' yazan bir forma hediye ederek mesajı verdi.

Herrera, Mbappe ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"O açık, arkadaş canlısı, eğlenceli bir adam. Hayatı mizahla anlıyor. Aramızda sağlıklı şakalar var. Geleceğimiz konusunda birbirimize hiç baskı yapmıyoruz.

"Şaka yapmıyorum, soyunma odasında kimsenin sözleşmeyle ilgili sorunları hakkında konuşmayız."

Herrera, Neymar eleştirilerinden kaçınıyor

Neymar'ın form durumu, PSG'de geçirdiği süre boyunca bir tartışma konusu oldu ve bu tartışmalar yaşanmaa devam ediyor.

Ayrıca, Parc des Princes'te bir dizi ciddi sakatlık geçiren Brezilyalının, özel yaşantısının bu duruma sebep olduğu dillendiriliyor. Ancak Herrera, Neymar'ın iyi bir profesyonel olduğu konusunda ısrar ediyor.

"Neymar hakkında ne söylendiği umurumda değil. Onu iyi tanıyorum. Arkadaşım ve kocaman bir kalbi var. Bir futbolcu olarak bahsetmiyorum bile. O, olağanüstü biri"

"Onu tanımayan milyonlarca insanın söylediklerinin benim deneyimimle hiçbir ilgisi yok. Beni ziyaret eden ve onunla vakit geçiren arkadaşlarım ve ailem bunu doğruluyor."

Ramos'un zorlu başlangıcı ve PSG'nin Şamiyonlar Ligi şansı

Messi, yaz aylarında PSG'ye gelen tek büyük isim değildi ve Ramos, Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerinin ardından Pochettino'nun takımıyla bağlantı kurdu.

Dünya Kupası şampiyonu, sezon başlangıcını sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve çarşamba günü 1-1 biten Lorient maçında, kulüpteki üçüncü karşılaşmasında kırmızı kart gördü. Ancak Herrera, İspanyol stoperin kadroda kilit bir oyuncu olacağından emin.

"Elbette onun için kolay olmadı. Oynamaya ve liderlik etmeye alıştı. Şimdi iki veya üç haftadır harika bir seviyede antrenman yapıyor ve biz iyimseriz.

"Karakterinde ve yaydığı mutlulukta kendini gösteriyor."

Herrera, artık Messi ve Ramos gibi oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için daha fazla baskı altında olduğunu da kabul etti.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve bunu deneyeceğiz. Hiç şüphe yok. Ancak Messi'ye sahip olmamız, herkesten daha fazlasını hak ettiğimiz anlamına gelmiyor.

"İnsanların bizden en iyisini beklediğini anlıyoruz, ancak Avrupa'da aynı kazanma şansına sahip sekiz veya on takım daha var."

Real Madrid, son 16 turunda PSG'nin rakibi oldu ve Herrera, PSG'nin Liga liderinne karşı favori olarak görülebileceğini düşünmüyor.

"Henüz Avrupa şampiyonu olmayan bir takıma karşı on üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan bir kulüp, bir adım daha favori olmalı."

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