YORUM | Vodafone Park'ta mayıs ayından kalma bir akşam

Beşiktaş; Önder Karaveli yönetimindeki 3. maçına çıkarken şüphesiz ki tüm Siyah Beyazlı taraftarlar hocalarının hem saha içi hem de saha dışındaki performansından şu ana kadar çok memnundu.

Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, üzerine gelmekten hiç çekinmeyen Göztepe’ye karşı atak oynadı ve oldukça tempolu bir futbol vardı sahada. İki takım da maçı kazanmak istiyordu.

Göztepe’nin hocası Nestor El Maestro’nun maç öncesinde, “Buraya kazanmak için geldik” lafını boşa söylemediği belliydi.

Maestro, takımını maça iyi hazırlamış ve Beşiktaşlı futbolculara iyi çalışmıştı. Özellikle, önde alan baskısı ve Siyah Beyazlı takımın yıldız orta sahası Pjanic’e topu aldırmamaya çalıştılar. Maçın genelinde, Beşiktaş’ın kanatlara açılmasını önlediler ve kaptıkları toplarda ise hızla rakip kaleye gittiler.

Göztepe; Süper Lig’in iyi futbol oynamaya çalışan, ancak istediği skorları alamayan takımı olarak göze çarpıyordu. Bugün de sahada yine aynı senaryo vardı.

Sağdan Halil, ortadan Soner ve ileri uçta Ndiaye ile gol arayan İzmir ekibinin sol beki Berkan da Beşiktaş kalesini zorlayan isimler arasındaydı.

Beşiktaş’ta uzun süredir istenilen form düzeyinde olmayan Oğuzhan Özyakup, Larin’e yaptığı asistle eski günlerinden esintiler sundu. Oğuzhan, saha içindeki duruşu ve asistteki tek dokunuşuyla Beşiktaşlı taraftarları yeniden heyecanlandırdı.

Göztepe alkışı hak etti

Maçın genelinde top her iki kaleye de gidip geldi ve iki takımın futbolcuları da inanılmaz bir efor sarf etti. Son zamanlarda alışık olmadığımız bir tempo vardı sahada. Özellikle, Anadolu’dan gelen bir takımın İstanbul’daki rakibine karşı bu kadar cesur oynadığı maçlar azdır. Göztepe; temposu ve oyun isteğiyle alkışı hak etti.

Beşiktaş’ın coşkusu ve isteği fazlasıyla vardı, ama rakip kalede bir türlü istenilen düzeyde organize olunamadı. Göztepe hem orta saha hem de Beşiktaş’ın kanattan çıkmasını engelleyince işin kaliteli ayaklara kalacağı belliydi.

Siyah Beyazlı takımın Belçikalı golcüsü Batshuayi yine çok hareketliydi, fakat arkadaşları ona istediği topları atmakta zorlandı. Genellikle, savunmadan çıkmaya çalıştı Beşiktaş ve Göztepe’nin orta alan baskısıyla karşılaşınca rakip kaleye yerleşmekte zorlandı.

Ersin, bu durumun farkına vardığında ise “gidin” deyip uzun toplarla rakip kalede arkadaşlarını buluşturmak istedi. Rosier ve Rıdvan’ın da oyuna katkısı iyiydi, ancak Göztepe’nin tam saha baskısından kurtulmak kolay değildi.

İzmir ekibi maçı çok istedi ve önde iyi baskı yapmasına rağmen Beşiktaş’ın kaliteli ayakları vardı. Pjanic ve Ghezzal Göztepe kalesini fırsat buldukça yokladı. Cezayirli yıldızın golü, ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla geldiğinde taraftarlar geçen seneden kalan kırıntılarla bile yetinmeye razıydı.

Bazen kazanmayı daha çok isteyen taraf olmanız yetmez; kaliteli ayakların sihrine ihtiyaç duyabilirsiniz. Beşiktaş, Göztepe karşısında sihirbazıyla fark yarattı. Uzun zamandır suskundu aslında. Geçtiğimiz sezona göre bu yıl bayağı durgun görünüyordu Ghezzal; derken ona en fazla ihtiyaç duyulan anlardan birisinde ortaya çıktı.

Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti

Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen Ersin, Göztepe’nin iştahını kaçıracak bir oyun sergiledi. Maçtaki ilk golü yemesine rağmen takımının galip gelmesinde çok önemli bir rol oynadı. Kurtardığı penaltıyla Göztepe’nin moralini bozan Ersin, maçın son anlarında da kalesinde adeta devleşti.

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçın 2’sini kazandı 1’inde ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Siyah Beyazlı takımın genetiğini bilen; karakteri ve konuşmasıyla futbol ortamına farklı bir hava katan Önder Karaveli’nin kariyeri nereye gider şimdilik bilinmez. Ancak, şimdiden böyle bir figürü görmek bile futbolseverleri geleceğe yönelik umutlandırıyor.

Beşiktaş; kalecisi Ersin Destanoğlu'nun olağanüstü çabası ve sihirbazı Rachid Ghezzal'in geçen seneden kalan şampiyonluk içgüdüsüyle kazandı.



























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