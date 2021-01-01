CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

SPORT'un haberine göre; Barcelona ile Ousmane Dembele beş yıllık sözleşme yenileme görüşmelerinde el sıkıştı.

Anlaşmanın kilit noktası, Dembele'nin Camp Nou'da daha düşük bir maaş ile oynamayı kabul etmesi oldu. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.