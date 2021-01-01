CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Barcelona ile Dembele sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaştı 👇
Kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.
SPORT'un haberine göre; Barcelona ile Ousmane Dembele beş yıllık sözleşme yenileme görüşmelerinde el sıkıştı.
Anlaşmanın kilit noktası, Dembele'nin Camp Nou'da daha düşük bir maaş ile oynamayı kabul etmesi oldu. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Yusuf Yazıcı, Trabzon'a dönmek istiyor 👇
Fanatik'in haberine göre; Lille'de fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a geldi.
Milli futbolcu yeniden Trabzonspor'a dönme isteğini kulübe iletti.
Galatasaray ile Napoli arasında Marcao görüşmesi 👇
Başarılı savunmacı birçok Avrupa kulübünün gündeminde.
Fotomaç'ın haberine göre; Napoli; Koulibaly’nin sakatlığı, Manolas’ın ise ara dönemde Olympiakos’a gidecek olması nedeniyle Marcao’ya göz dikti. İki kulübün devre arasında görüşmelere başlaması bekleniyor.
Ancak sarı-kırmızılı takımın, başarılı futbolcuyu ucuza satmak gibi bir planı yok.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? 👇
Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktörün sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe iddialarını reddeden Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım." dedi.