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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Sergen Yalcin Besiktas Coach 2021
AA

Barcelona ile Dembele sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaştı 👇

2021-12-24T05:45:44.719Z

Kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

SPORT'un haberine göre; Barcelona ile Ousmane Dembele beş yıllık sözleşme yenileme görüşmelerinde el sıkıştı.

Anlaşmanın kilit noktası, Dembele'nin Camp Nou'da daha düşük bir maaş ile oynamayı kabul etmesi oldu. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Dembele
Getty

Yusuf Yazıcı, Trabzon'a dönmek istiyor 👇

2021-12-24T05:43:04.262Z

Fanatik'in haberine göre; Lille'de fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a geldi.

Milli futbolcu yeniden Trabzonspor'a dönme isteğini kulübe iletti.

Yusuf Yazici Lille Goal Celebration
Getty Images

Galatasaray ile Napoli arasında Marcao görüşmesi 👇

2021-12-24T05:40:25.570Z

Başarılı savunmacı birçok Avrupa kulübünün gündeminde.

Fotomaç'ın haberine göre; Napoli; Koulibaly’nin sakatlığı, Manolas’ın ise ara dönemde Olympiakos’a gidecek olması nedeniyle Marcao’ya göz dikti. İki kulübün devre arasında görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ancak sarı-kırmızılı takımın, başarılı futbolcuyu ucuza satmak gibi bir planı yok.

Marcao Galatasaray

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? 👇

2021-12-24T05:37:48.393Z

Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktörün sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe iddialarını reddeden Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım." dedi.

Sergen Yalcin Besiktas Coach 2021
AA