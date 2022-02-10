PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Real Madrid maçında oynayabilecek mi? Neymar sakat mı?

Paris Saint-Germain’in, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı son 16 karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Ancak, Neymar'ın bu dev maçta sahada yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Parc des Princes'teki herkes, Madrid karşılaşmasında Neymar’ın sahada yer almasını umuyor.

Brezilyalı yıldızın, zorlu mücadele öncesindeki tedavisi devam ederken maç saatine kadar forma şansı bulup bulmayacağı belirsiz.

Neymar sakatlandı mı?

Brezilyalı futbolcu, PSG'nin 28 Kasım 2021'de Saint-Etienne ile oynadığı Ligue 1 karşılaşmasından beri sahalardan uzak kaldı.

O maçta ciddi bir şekilde ayak bileği sakatlanan Neymar, o zamandan beri Mauricio Pochettino'nun planlarında yer almadı ve takımının 12 maçını kaçırdı.

Neymar antrenmanlara geri döndü mü?

30 yaşındaki oyuncu, maçlara çıkmaya henüz hazır olmasa da PSG takımına geri dönüyor.

Antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu için Pochettino’nun herhangi bir risk almayacağı belirtiliyor.

Arjantinli hoca, PSG'nin Real ile mücadele etmeden önceki son maçı olan cuma günü oynayacakları Rennes mücadelesinde Neymar hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Neymar'ın sakatlığının gelişimi iyi ama Rennes'e karşı oynayamayacak ve takımda olmayacak.

"Madrid maçına az bir süre kaldı ve hep birlikte nasıl bir ilerleme kaydedeceğini göreceğiz.”

Neymar'ın sakatlık rekoru ne kadar?

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye rekor bir ücret olan 222 milyon euro bedelle transfer olan Neymar’ın, yaşadığı sakatlıklardan dolayı başı dertte.

Neymar; Fransa’da iki kırık metatars ve bir dizi uyluk sorunu da dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde, daha önceki sezonlarda Real Madrid, Manchester United ve Barcelona ile son 16 karşılaşmaları da dahil olmak üzere toplam 100'e yakın maça çıktı.

Formda kalabildiği (2019-20) tek sezonda PSG'nin finale ulaşmasına büyük bir katkıda bulundu. Ancak, Bayern Münih'e kaybettiler.

PSG, Real Madrid ile ne zaman karşılaşacak?

Neymar, Rennes ile oynayacakları maçta yer almayacak. Ancak, Madrid maçından önceki son antrenmana çıkacak.

Brezilyalı yıldızın, durumuna son idmanda bakılacak ve oynayıp oynamayacağına karar verilecek.

PSG ile Real Madrid arasında oynanacak maçın salı günü olması Brezilyalı yıldızın, Pochettino’nun kadrosunda yer alabileceği anlamına geliyor.

Neymar, Madrid maçında oynarsa Barcelona zamanından çok iyi bildiği Santiago Bernabeu'ya 9 Mart tarihinde bir kez daha ayak basacak.

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