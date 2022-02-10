Tebrik kartları, çiçekler ve hediyeler satan bir şirket; gelen tepkiler üzerine Cristiano Ronaldo temalı “Sevgililer Günü” kartını yayımdan kaldırdı.

Ronaldo’nun, Sevgililer Günü'nde gol atmamı hiçbir şey engelleyemez mesajıyla yayımlanan kartın ücreti ise 3,49 sterlin olarak belirlenmişti.

Şirket, Portekizli futbolcunun 2009 yılında Las Vegas'ta eski model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği yönündeki suçlamaların ardından sosyal medyada eleştirildi.

Bunun üzerine şirket, Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafını ve mesajını içeren kartın yayımını durdurmak zorunda kaldı.

Ronaldo, iddiaları şiddetle reddetti ve hiçbir zaman cezai kovuşturmayla karşılaşmadığını belirtti.

Gelen tepkilerde ise insanlar, kartın korkunç ve cahilce olduğu konusunda ısrar etti.

Ne söylendi?

Ronaldo’nun mesaj verdiği kartı kaldıran şirketin bir sözcüsü şunları söyledi:

"Asla kimseyi üzmek niyetinde değiliz, müşterilerimizi memnun etmek bizim için en önemli konu. Amacımız, sadece onlara olağanüstü bir çeşitlilik ve hizmet sunmak. Bunun için büyük çaba harcıyoruz.

“Bu kartla ilgili endişeler dile getirildiğinde, hemen sitemizden kaldırdık."

Cinsel tacize uğradığını iddia eden eski model Mayorga ise yaklaşık 13 yıl önce Vegas’ta bir otel odasında Ronaldo'nun kendisine cinsel taciz uyguladığını yineledi.

Mayorga, kendisine uygulanan cinsel tacizin ardından klinik depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele ettiğini söyledi.

Ancak 37 yaşındaki Ronaldo, suçlamaları “sahte haber” olarak nitelendirdi ve ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Mayorga, 56 milyon sterlin istedi

The Mirror ve Der Spiegel'e göre Ronaldo, 12 yıl önce Mayorga ile 375.000 euro karşılığında davanın sonuçlanması için anlaştı.

Ardından Mayorga, zarar ve masraflarının karşılanması için 56 milyon sterlin talebinde bulundu.

Ancak geçen yıl ekim ayında ABD’de bir yargıç hukuk davasının düşürülmesini tavsiye etti.

2019’da Las Vegas polisi, Ronaldo'nun hakkındaki soruşturmayı yeniden açtıktan sonra cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmayacağını doğruladı.

2018'de Ronaldo, "Bana karşı yapılan suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suçtur” diyerek kendisini savunmuştu.

Daha fazlası için:

West Ham United'ın golcüsü Michail Antonio: "Kurt Zouma'nın yaptığı ırkçılıktan daha mı kötü?"

Wayne Rooney Everton ya da Manchester United'ın başına geçmek istiyor