Kurt Zouma, bir kediyi tekmeleyip dövdüğünü gösteren bir videonun yayınlanmasının ardından Adidas ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını kaybetti.

Fransız futbolcu Zouma'nın, sosyal medyadaki görüntülerinin yayımlanmasının ardından RSPCA tarafından evcil hayvanları elinden alındı.

Zouma’nın, sosyal medyada kedisini tekmelediği görüntüler toplumda büyük bir tepkiye sebep oldu.

Oluşan tepkilerin ardından West Ham’ın, Fransız futbolcu ile olan sözleşmesinin sonlandırılması isteniyor.

Konu henüz o kadar ileri gitmedi, ancak Zouma’ya daha fazla yaptırım gelebilir.

West Ham United’dan takım arkadaşı Antonio ise konuya farklı bir açıdan baktı. Antonio, bireyler sosyal ayrımcılığa maruz kaldığında da benzer bir tepki gösterilmesi gerektiğine inanıyor.

Michail Antonio, sporda ve toplumda ırkçılığın bir sorun olmaya devam ettiğini belirtirken ele alınması gereken çok daha büyük bir sorun olduğuna değiniyor.

Ne söylendi?

West Ham’ın forvet oyuncusu Antonio, Sky Sports’tan Zouma hakkında soru sorulduğunda şunları söyledi:

"Size bir sorum var. Zouma’nın yaptığının ırkçılıktan daha kötü olduğunu mu düşünüyorsunuz?

"Yaptığı hiçbir şeyi tasvip etmiyorum. Yaptığı şeye hiç katılmıyorum. Ama ırkçılıktan hüküm giyip yakalanan ve sonrasında futbol oynayanlar var.

“Şimdi herkese bu soruyu sormam gerekiyor. Onun yaptığı, ırkçılıktan hüküm giyen insanların yaptıklarından daha mı kötü?”

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Zouma, internette yayımlanan rahatsız edici bir videonun ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazeret yok, içtenlikle pişmanım.

"Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar üzgün olduğumu da belirtmek istiyorum. Herkes, iki kedimizin de gayet iyi ve sağlıklı olduğundan emin olsun.

"Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak. Kesinlikle münferit bir olaydı."

Zouma’nın zarar verdiği kediler daha sonra RSPCA tarafından elinden alındı.

Sponsoru Adidas ise 27 yaşındaki oyuncuyla olan anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı.

Ancak Zouma, salı günü Watford karşısında 1-0 kazanılan Premier Lig mücadelesinde David Moyes'in ilk 11'inde yer aldı.

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