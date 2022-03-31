PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve tribünlerden büyük bir tepki gören Brezilyalı yıldız Neymar, bütün bu baskılara rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Paris'te mutlu olan Neymar, kariyerine takımında devam edecek.

Lionel Messi ile birlikte tribünlerin hedefi haline gelen Neymar'a yönelik bu tepkiler antrenmanlardaki verimliliğinin tartışılmasıyla birlikte devam etmişti.

Bütün bu eleştirilerin ardından PSG forması giydiği beş yılın ardından kulüpten ayrılacağı öne sürülen oyuncuya yakın kaynaklar ise bu yöndeki iddiaları net bir dille yalanladı.

Maliyeti çok yüksek

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Messi ve Kylian Mbappe'den daha yüksek bir yıllık ücret kazanan Neymar'ın maliyetini karşılayabilecek çok fazla takım olmaması da 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasının önünde bir engel oluşturuyor ve Neymar'ı Haziran 2025'e dek PSG'de kalma kararına zorluyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 15 maçta forma giyen Neymar, bu karşılaşmalarda beş gol atarken üç kez de asist yaptı.

2017 yazında 222 milyon euro karşılığında transfer olduğu PSG'de toplamda 136 maçta forma giyen hücum oyuncusu 93 kez gol sevinci yaşadı. Neymar Barcelona'da oynadığı dört sezonda ise 186 maça çıkıp, 105 gol atmıştı.

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