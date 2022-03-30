Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni hocası Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulunurken Fransız menajerin çok çalışkan bir isim olduğuna değindi.

Başkan Çebi, Valerien Ismael'in sabah 05.30’da kalktığını söylerken bunun pek de alışık olmadıkları bir çalışma şekli olduğunu belirtti.

Daha önce hiç bu şekilde çalışan bir hocaya denk gelmediğini söyleyen Çebi, işin sonunda ya çok başarılı olacaklarını ya da futbolcularının bu çalışma temposundan iyi bir şekilde çıkamayacaklarını düşünüyor.

Ne söylendi?

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30. kuruluş yıl dönümü balosunda konuşan Ahmet Nur Çebi; öncelikle, Beşiktaşlılığın maç kazanmak veya kaybetmek olmadığını belirtirken, "Bazılarını bu durum keyiflendirebilir, ama bizim için keyfin en büyüğü topluma, çevremize faydalı olabilmek.

"Bugünkü, yarınki belediye başkanlarını Beşiktaşlılık duruşuyla toplumda vazifelendirebilirsek en büyük görevimizi yapmış olacağız.

“Sportif başarı da çok önemli. Çünkü bizi burada bir araya getiren spor camiasıdır. Başarılar da çok önemli” dedi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde belki de son 35 senenin en iyi takımını yaptıklarını vurgulayan Çebi, "Şansızlık ve talihsizlik sporda var. Dolayısıyla sakatlıkla başlayan talihsizliklerin şu anda getirdiği, çok keyif almadığımız bir pozisyondayız.

“Ancak; takımımızın, futbolcularımızın çok önemli olduğunu ve iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum.

“Sadece şansızlıklardan dolayı maç alamamamızın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz” diye konuştu.

"Pek alışık olmadığımız bir hoca türü"

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael hakkında da konuşan Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı:

“Yeni hocamız geldi. Yeni hoca seçimi çok zor oldu. 2 ay kalmıştı. Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım diyorduk.

“Kongre de yaklaşmıştı. Maalesef 2 tane çok değerli Beşiktaşlı hocamızın, Beşiktaş’a zarar vermemek adına, yapmış oldukları fedakarlıklar sonucu değişim oldu.

“Sergen hocamız kupalarımızın sahibiydi. Sonra alt yapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik.

“O hocamız da yükü bu kadar çekebildi, daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler kendisini biraz yıprattı.

“Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Sadece kazandığınız gün sizi alkışlıyor ve hocanızı göklere çıkartıyor.

“Bir gün sonra aynı kişi aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez. Varlar, bizim parçamızdır, bir tarafa da onları koymayacağız.

“Onların etkilediği hocamızın bırakması neticesinde şu anda Valerien Ismael diye bir hoca getirdik.

“Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30-06.00’sında iş başı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin.

“Ya futbolcular patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız.”

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