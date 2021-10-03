"PSG Neymar konusunda büyük bir hata yaptı!"

Dünyanın en pahalı futbolcusu son dönemde eleştirilerin odağında.

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Fransız eski futbolcu Edouard Cisse, eski takımı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı eleştirdi. 222 milyon euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen oyuncusu olan Neymar'ın şımarık olduğunu belirten Cisse, PSG yönetiminin hata yaptığını söyledi.

Cisse ne söyledi?

Le Parisien'e verdiği röportajda PSG yönetiminin Neymar'a sınırsız özgürlük tanıdığını ve bu durumun önüne geçilemez sonuçlar doğurduğunu belirten Cisse, Neymar'ı eleştirdi:

"Neymar Barcelona'da oynarken bir planın parçasıydı. Daha fazla top sürmesine rağmen daha tempolu bir oyun oynuyordu. Görevi savunmayı aşmak, fark yaratmak ve topu Messi'ye aktarmaktı ve bunu çok iyi yaptı.

"PSG ise büyük bir hata yaparak, ona kulübün anahtarlarını verdi. Harika bir oyuncu ve bu konuda söyleyecek bir şeyim yok ama bu onun şımarık bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

Mbappe eleştirmişti

PSG'nin Ligue 1'de bir hafta önce oynadığı Montpellier karşılaşmasında Kylian Mbappe, takım arkadaşı Neymar'ı kendisine pas atmamakla eleştirmişti. Mbappe'nin bu sitemini Neymar'ın istediğini yapabilme özgürlüğüyle açıklayan Cisse, PSG yönetiminin oyuncuya tanıdığı bu özgürlüğün olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve Neymar'a da zarar verdiğini belirtti.

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı toplam yedi maça bir gol ve iki asist sığdıran Neymar, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 18 maçta oynamıştı. Dokuz gol ve beş asistle oynadığı sezonda Lille'in şampiyonluğuna engel olamayan Brezilyalı yıldız, eski takım arkadaşı Messi ile yeniden buluştuğu için çok mutlu olduğunu açıklamıştı.

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