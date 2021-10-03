Guardiola’dan hakeme kırmızı kart tepkisi

Heyecanın doruğa ulaştığı Liverpool-Manchester City maçında, Guardiola ile hakem arasında gergin anlar yaşandı.

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Liverpool, evinde ağırladığı Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, ilk yarısı golsüz geçen maçta Mane ve Salah’ın golleriyle iki kez öne geçti. City ise Liverpool’a önce Foden, ardından De Bruyne ile iki kez cevap verdi.

Guardiola’yı çileden çıkaran pozisyon ise, James Milner’ın Bernardo Silva’ya müdahalesiyle gerçekleşti. İspanyol teknik adam, sarı kartı bulunan Milner’e ikinci sarıyı göstermediği gerekçesiyle hakeme büyük tepki gösterdi.

Bu pozisyon esnasında 1-1 olan skor, sadece birkaç dakika sonra Mohamed Salah’ın golüyle 2-1’e geldi.

Ne söyledi?

Maçın ardından Sky Sports’a konuşan Guardiola hakemin tribünlerin etkisinde kaldığını iddia etti.

“Bu açıkça sarı kartlık bir hareket. Anfield’da, Old Trafford’da böyle oluyor. Bu hareketi bizim oyuncumuz yapsa atılırdı. Net bir şekilde ikinci sarı kart çıkmalıydı.”

Liverpool menajer Jürgen Klopp ise Milner’ın pozisyonuyla ilgili şunları söyledi:

“Pep epey sinirlendi. Pozisyonu görmedim, ama Pep’in tepkisini gördüm. Neden böyle davrandığını bilmiyorum. Milner ilk yarıda harika iş çıkardı. Böyle bir rakibi savunmak kolay değil.”

Foden’ın penaltı beklentisi

İlk yarıdaki bir pozisyonda ise Phil Foden, yine James Milner’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde kendini yerde buldu, fakat Manchester City cephesinin beklediği penaltı kararı çıkmadı.

Foden yaşananları şu sözlerle yorumladı:

“Ben dürüst bir oyuncuyum. Müdahale olduğunda bile kendimi yere bırakmaktan hoşlanmıyorum. Ayaklarımın üzerinde kalmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar oluyor. Buna rağmen iyi iş çıkardık.”

Milner sağ bekte görev yaptı

Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trent Alexander-Arnold’un yokluğunda savunmanın sağında oynamak durumunda kaldı. Manchester City özellikle bu kanattan hücum yapmaya gayret ederken, 35 yaşındaki Milner, Foden karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı.

Daha fazlası için:

YORUM | Galatasaray yarışa 100. dakikada tutundu

Manchester United taraftarına 'köpek eti' uyarısı

Troy Deeney: Babam beni ve annemi ölümle tehdit etti