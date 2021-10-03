Barcelona'da oyuncuların Koeman'a güveni kalmadı

Atletico Madrid yenilgisi, takım ile teknik direktör Ronald Koeman arasında yaşanan sorunları gün yüzüne çıkardı.

Ronald Koeman hala oyuncuların desteğine sahip olduğunu iddia etse de, gerçekte durum çok daha farklı.

AS’ın haberine göre; takım Koeman’a olan inancını tamamen yitirdi ve bunun tek sebebi Hollandalı çalıştırıcının taktiksel açıdan yaptığı tartışmalı tercihler değil.

İlişkiler kopma noktasına geldi

Kulüp içinden gelen bilgiler, Koeman’ın maç esnasında kullanacağı taktikleri önceden takımla paylaşmadığı ve antrenmanlarda bir sonraki maça yönelik özel bir prova yapılmadığı yönünde.

Buna ek olarak, oyuncular Koeman’ın basına verdiği demeçlerden de rahatsız. Hollandalının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ‘mucize’ olarak görmesi ve La Liga’da üst sıralara tutunmayı başarı olarak tanımlaması takım tarafından hoş karşılanmadı.

Koeman’ın Atletico Madrid mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklama, artan huzursuzluğa eklenen son halka oldu. Deneyimli çalıştırıcı 2-0 sona eren maçın bitiminde 19 yaşındaki Nico Gonzalez’in Thomas Lemar’ın golünde yaptığı hataya dikkat çekmişti.

Koeman’ın genç bir oyuncuyu bu şekilde basının önüne atmasından memnun olmayan deneyimli isimler bu konuyu aralarında görüştü ve daha sonra Gonzalez’i teselli etti.

Levante maçının ardından Atletico Madrid karşısında ikinci kez ilk 11’de şans bulan Gonzalez, devre arasında oyundan alınmıştı. Goldeki hatasını kabul eden Gonzalez, Koeman hatasını doğrudan kendisine söylemeyip bunu basına yansıttığı için hayal kırıklığı yaşadı.

Soyunma odasını kaybetti

Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica maçının ardından takımın tecrübeli isimlerinden biri Koeman’la görüşerek oyuncuların duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Görünen o ki, Laporta’nın şimdilik Koeman’la devam etmeye karar vermesi, kötü sonuçlarla yara alan Barcelona’da sorunları biraz daha derinleştirdi.

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