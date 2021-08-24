Yeni sözleşme imzalamayan Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e satmaya hazırlanan PSG'nin yeni kanat oyuncusu Premier Lig'den olacak.

Kylian Mbappe ile sezon sonunda bitecek kontratını uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan ve genç yıldızını elden çıkarmak için Real Madrid'den gelecek teklifi beklemeye geçen PSG, Mbappe'nin alternatifini Premier Lig'de buldu.

RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG, Everton forması giyen Brezilyalı Richarlison'u istiyor.

PSG'nin yıldızı Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Richarlison'un menajeriyle temasa geçen PSG, Tokyo Olimpiyatları'ndan dönen oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Mbappe'nin ayrılması halinde İngiliz ekibiyle temasa geçecek olan Fransız ekibi, Mbappe'nin kalması halinde ise bu operasyonu rafa kaldıracak.

Sözleşmesi 2024'te sona eriyor

Everton'a 2018'de Watford'dan 40 milyon euro karşılığında transfer olan Richarlison'un takımıyla 2024'e de kontratı bulunurken, PSG'nin 55 milyon euro civarındaki bir teklifinin kabul edilmesi bekleniyor. Öte yandan Mbappe'nin takımdan ayrılmak için bir hayli kararlı olduğu ve en geç sezon sonunda PSG'den ayrılacağı kaydedildi.

İki takımın anlaşması halinde bu sezon, anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ise gelecek sezon Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mbappe, PSG'den gelen tüm yeni sözleşme tekliflerini geri çevirmişti. Oluşan kamuoyu baskısına rağmen imza atmaya yanaşmayan Mbappe, PSG'den ayrılmak için gün sayıyor.

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