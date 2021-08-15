PSG elinde tutamadı, Milan imzayı attırıyor

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Milan, üç mevkiyi yedekleyebilecek bir ismi kadrosuna katıyor.

Serie A'da yeni sezona sayılı günler kala hem ligde zirveyi hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de eski günlerinden kesitler sunmak isteyen Milan, önemli bir transferde son aşamaya geldi. Kırmızı-siyahlı takımın Bordeaux'un PSG altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Yacine Adli ile her konuda anlaştığı kaydedildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Adli'nin İtalyan takımına transferine onay veren Bordeaux, yıldız oyuncuyu bu nedenle Marsilya karşılaşmasında büyük bir olasılıkla oynatmayacak. Milan'ın bu transfer için Fransız ekibine 10 milyon euro ödemesi beklenirken, 21 yaşındaki oyuncunun maaşı henüz netleşmedi.

Üç oyuncuyu yedekleyecek

Merkez orta saha ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Adli, teknik direktör Stefano Pioli'nin sisteminde Ismael Bennacer veya Franck Kessie'nin yanı sıra Brahim Diaz'ı da yedekleyebilecek. Kessie'nin sıklıkla yaşadığı sakatlıklar bu transferin önemini arttırırken, anlaşmanın kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon ligde Bordeaux formasıyla 35 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda iki gol atarken, beş de asist yaptı ve Ligue 1'in en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri oldu. Adli altyapısından yetiştiği PSG'nin formasıyla ise sadece bir maça çıkarken, A takım kadrosunda tutunmayı başaramamıştı.

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