PSG'den ayrılması beklenen Kylian Mbappe'den transfer mesajı: Herkesi şaşırtabilirim!

PSG'den gelen yeni sözleşme tekliflerini şu ana dek kabul etmeyen ve yaz transfer döneminde kontratının sona ermesiyle beraber Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paris Match dergisine konuşan Mbappe, kariyer tercihleriyle sürpriz yapmak istediğini açıkladı.

Mbappe ne söyledi?

Futbol sahasının dışına çıktığında normal bir insan olduğunun altını çizen Mbappe, kariyerine ilişkin çok sayıda tahminin bulunduğunu bildiğini ancak öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi:

"Monaco'dan PSG'ye gelmek kariyerim için olumlu bir adımdı çünkü PSG daha büyük hedeflere sahipti.

"Şimdi bir kariyer planlaması konuştuğumuza göre neler olabileceğini tahmin etmek kolay değil. Kendimizi şımartmak, sürprizler yapmak sporun güzelliğinin bir parçası.

"Planlarınızı değiştiren gelişmeler olabilir ve bu tahmin edilemezlik de işin güzel yanlarından biri. Ailem bugüne dek verdiğim hiçbir karara karşı çıkmadı ve beni herhangi bir konuda zorlamadı. Bu yüzden vereceğim karar benim için iyi olmazsa geriye dönüp baktığımda onları suçlayamam.

"PSG'nin güçlü bir kadrosu var ve sonuçlar da ortada. Kaybetmeyi asla öğrenemedim. Kaybettiğimde hissettiğim öfke yaptığım işe bağlı olduğum tutkuyla doğru orantılı.

PSG'yi sırtlıyor

Bu sezon PSG forması giydiği 23 karşılaşmada 13 gol ve 12 asistle mücadele eden Mbappe, takımının skor yükünü taşımayı başarmıştı. Katar'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fransa Milli Takımı'nın da en önemli ismi olan 22 yaşındaki yıldız Dünya Kupası Elemeleri'ni altı karşılaşmada beş gol ve iki asistle tamamladı.

Daha fazla okuma