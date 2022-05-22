PSG ile kontratının sona erecek olması nedeniyle yeni sezon Real Madrid forması giymesi beklenen ancak Fransız ekibinden gelen astronomik teklif sonrasında yeni sözleşme imzalamaya karar veren Kylian Mbappe, bu kararını resmen duyurmadan önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i aradı. Mbappe, Perez'e kendisine sundukları teklif için teşekkür etti.

İspanyol gazeteci Josep Pedrerol'un aktardığı bilgiye göre Fransız futbolcu, Perez ile yaptığı görüşmede, "Bana çocukluğumdan beri hayranı olduğum Real Madrid kulübünde oynama fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. PSG'de kalıyorum ve bu kararımı anlayışla karşılamanızı umuyorum" dedi ve ardından PSG ile yeni sözleşme imzaladı.

Öne çıkan isim yok

PSG ile olan kontratını yeniledikten sonra çıktığı ilk maçta Metz karşısında hat-trick yapan Mbappe'nin kontrat detayları ise henüz açıklanmadı. Sezonu 46 maçta 39 gol ve 21 asistle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu üst düzey performansına rağmen takımının Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesine engel olamamıştı.

Önce Erling Haaland ardından da Mbappe transferlerini gerçekleştiremeyen Real Madrid'in yaz transfer döneminde atacağı adımlar merakla beklenirken, bu iki hücum oyuncusunun yerine öne çıkan alternatif bir isim olmaması da dikkatleri çekiyor. Real Madrid'in transfer harekatına Şampiyonlar Ligi finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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