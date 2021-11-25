Presnel Kimpembe, Manchester City mağlubiyetinden rahatsız: PSG daha iyisini yapabilir

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında ikinci yarının henüz başında Kylian Mbappe öne geçen Paris Saint-Germain, bu üstünlüğünü koruyamadı.

Maç boyunca rakibinin oyun üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalan Ligue 1 devi, Pep Guardiola'nın ekibine 2-1 kaybetti.

PSG'nin stoperi Presnel Kimpembe ise takımın daha iyisini yapabileceğine ve gerçek yeteneğini sahaya yansıtmadığını vurguluyor.

Ne söylendi?

PSG, Manchester City mağlubiyetine rağmen Club Brugge'ün RB Leipzig'e yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırken, Kimpembe önemli bir rakibe karşı alınan yenilginin canını sıktığını itiraf etti.

Fransız stoper, maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bir numaralı hedef gruptan çıkmaktı. Orası kesin, ancak yine de bu mağlubiyet bizi hayal kırıklığına uğrattı.

"Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Biz yenilmeyi sevmiyoruz. Geliştirmemiz gereken ne var? Maçları daha erken bitirmeliyiz.

"Ayrıca orta blok ve takım olarak kaymalar gibi konuları daha çok çalışmalıyız. Bu, işe yarayacak."

Pochettino ne söyledi?

PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino ise RMC Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"İlk yarı bizden daha iyiydiler. Aldığımız faul sayılarına ve aldıkları faul sayısına baktığınızda, ilk yarının gerçeği bu.

"İki takım arasında ciddi bir fark var. İkinci yarıya daha iyi başladık, takım daha çok açıldı. Farkı açma şansımız oldu.

"Maça denge geldikten sonra sonra bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Takım zorlandı, bu da ikinci golü getirdi.

"Özellikle ikinci yarıyı hatırlayacağız. Görmek istediğimiz şey buydu. Tüm oyunculardan çok memnunum. Sezon başındaki koşullar göz önüne alındığında, gruptan çıkmış olmak güzel."

'Bernardo Silva'dan Messi, Neymar ve Mbappe yorumu

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Bernardo Silva ise takımının gruptan çıkmasından dolayı çok memnun olduğunu söylerken, PSG'nin yıldız hücum üçlüsü Lionel Messi, Mbappe ve Neymar'ı durdurmanın önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Portekizli millî futbolcu BT Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Maçı kazandığımız ve grubu lider olarak tamamladığımız için çok mutluyum. İyi bir performans, iyi bir galibiyet. Bu sadece bir maç ama sonuç olarak son 16'ya kaldık.

"İlk yarıda oyunu kontrol ettik. Yüksek pres yapıyorduk, topu kazanıyorduk ve topa sahip oluyorduk ama gol atmıyorduk. Bu biraz sinir bozucuydu.

"Gol yedikten sonra takım büyük bir tepki verdi. Messi, Neymar ve Mbappe'ye karşı oynuyorsanız asla güvende değilsinizdir. Çünkü her an şans yaratabilecek potansiyeldeler."

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