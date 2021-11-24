Futbol maçlarında devre arası süresi artabilir

Teknolojinin sporun içine girmesiyle birlikte son dönemde futbola dahil olan VAR sistemi futbolda büyük bir yenilik katarken, IFAB'ın bir değişikliği daha gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre IFAB, maçların devre arasının 15 dakikadan 25 dakikaya çıkartılması önerisini tartışıyor.

Atılan bu adımın kulüplere maçların devre arasında Super Bowl'da olduğu gibi, taraftarlara çeşitli etkinlikler sunma şansı tanımak amacıyla olduğu biliniyor. Fikri ortaya atan kurum Güney Amerika'da futbolun patronu olan CONMEBOL olurken, sürenin 25 dakikaya çıkması devre arası konserlerinin de önünü açacak.

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Sakatlık riski artabilir

Perşembe günü online olarak toplanacak olan IFAB yetkililerinin toplantının son bölümünde bu konuyu masaya yatırması bekleniyor. Her ne kadar CONMEBOL'un önerisinin kabul edilmesi zor görünürken, IFAB'ın görüş aldığı danışmanlar daha uzun devre arasının sakatlanmaları arttırabileceği raporu verdiği biliniyor.

Devre arası süresini 20 dakikaya çıkartmak için 2009'da da benzer bir girişim yapılmış ancak FIFA'nın bu yöndeki talebi futbolseverlerin tepkisini çekmişti. CONMEBOL'un örnek olarak sunduğu Super Bowl'da devre arası 30 dakika sürerken, NFL'deki devre arası süresi ise yaklaşık 12 dakika.

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