Premier Lig'de aşı şampiyonuna özel ödül

İngiliz futbolunun yöneticileri covid-19’la mücadeleyi teşvik edecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Premier Lig yönetiminin açıkladığı verilere göre, ligde mücadele eden 20 kulüpten 13’ünde iki doz aşı yaptıran futbolcuların oranı %50’nin altında.

Aşılanma oranını yukarı çekmek isteyen yetkililer sıra dışı bir planı uygulamaya koydu. Kulüplere gönderilen metinde, aşılanmış futbolcu sayısı en fazla olan kulübe özel bir ödül verecek.

Ödül kesinleşmedi

Ödülün ne olacağı henüz netlik kazanmadı, ama kulüpleri bu konuda harekete geçmeye yöneltecek düzeyde bir para ödülü verilmesi gündemde.

Kış aylarının yaklaşmasıyla covid konusundaki endişeler yeniden artmaya başladı. Lig yönetimi elini çabuk tutarak, hükümetin alabileceği sert tedbirlere gerek kalmadan Premier Lig takvimini güvence altına almak istiyor.

İngiliz futbolu dünyadaki en yoğun fikstürlerden birine sahip. Vakaların artması nedeniyle gerçekleşebilecek olası ertelemeler ligin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını riske sokabilir.

İlerleyen dönemde Avrupa çapında hükümetlerin futbol organizasyonlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler yapması söz konusu olabilir.

Uluslararası arenada mücadele eden takımların seyahat yasağı ve kapalı alanlara giriş kısıtlaması gibi faktörlerden etkilenmemesi için futbolcuların en kısa sürede aşılanma sürecini tamamlaması kritik önem taşıyor.

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