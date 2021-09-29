Barcelona ile Real Madrid arasında 642 milyon euro'luk dev fark!

Ekonomik olarak son derece sıkıntılı bir dönemden geçen Barcelona'ya ilişkin yapılan son açıklama, kulübün durumunu gözler önüne serdi.

La Liga'nın kurumsal direktörü Jose Guerra, İspanya'daki profesyonel kulüplerin mali durumlarını açıkladı. Bu yaz maaş sınırı nedeniyle efsane futbolcusu Lionel Messi'yi elinde tutamayan ve Arjantinli yıldızı PSG'ye kaptıran Barcelona'nın mevcut maaş bütçesiyle ligde bu alanda yedinci sıraya gerilediği ortaya çıktı.

La Liga'nın mevcut borçlarından ötürü Barcelona'nın harcama limitinden 300 milyon euro kestiği belirtilirken, bu durum maaş bütçesinin 97 milyon euro'ya gerilemesine neden oldu. Maaş bütçesi 739 milyon euro olan Real Madrid'in ilk sırayı aldığı tabloda iki ezeli rakip arasında fazlasıyla açılan uçurum dikkatlerden kaçmadı.

Gelirler geldiği gibi gidiyor

Geçtiğimiz sezon maaş bütçesi 382 milyon euro olan Katalan devinde bu bütçe pandemi öncesinde 600 milyon euro'ya kadar yükselmişti. Villarreal ve Real Sociedad'ın mevcut maaş bütçesinin gerisinde kalan Barcelona, bu yaz Messi'nin yanı sıra Junior Firpo, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Francisco Trincao gibi isimlerle de yollarını ayırmıştı.

2020-2021 sezonunda 481 milyon euro zarar eden Barcelona, geçtiğimiz sezon başında öngörülenden 200 milyon euro daha fazla zarar açıklamıştı. Barcelona'nın başkanı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde kulübün 765 milyon euro olması beklenen gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin oyuncu maaşlarına aktardıldığını açıklamıştı.

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