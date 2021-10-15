Premier Lig ekibi Newcastle United'ın çılgın planı ortaya çıktı!

İngiliz kulübü, yeni servetiyle birlikte dev adımlar atmayı planlıyor.

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, son dönemin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Peki kulüp sahipleri ne gibi adımlar atacak? Hangi yıldızları transfer edecekler? Bunlar hep, merak edilen konular arasında.

Alman basını, Newcastle United'ın yeni sahibi Prens Salman'ın ve kulübün gelecekteki beklentilerini kaleme aldı.

Ne söylendi?

Bild gazetesinde yayınlanan makalede Newcastle United ile ilgili şu sözlere yer verildi:

"Prens Salman futbolu çok seviyordu ve Premier Lig tutkunuydu. Newcastle United'a yaptığı yatırım kısa süreli alım satım yatırımı değildi.

"Salman'ın amacı İngiliz ekibini dünyanın en büyük kulübü haline getirmek.

Önümüzdeki dönemlerde transferin bir numaralı gözdesinin Newcastle United olması bekleniyor. Kulübün yeni patronları Erling Haaland dahil tüm yıldızlara talip.

"Ancak süperstarların takıma katılması için kulübün büyümesi gerekiyor ve ilk planda bunu gerçekleştirmek istiyorlar.

Alman menajer mi geliyor?

Newcastle'ın, hem hoca hem de oyuncu arayışında Almanlara yöneldiği de yazıldı.

"Newcastle United bugünlerde kendine yeni bir teknik direktör arıyor.

"Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.

"Newcastle United yalnızca Alman teknik adam düşünmüyor. Takımın kimliğini de Alman futbolcuların etrafında kurmayı hedefliyorlar.

"Transferdeki ilk hedefleri Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla yetinmeyecekler. Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner de Newcastle United'ın listesinde.

"Yine Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.

"Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir."

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