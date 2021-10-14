PSG'den Haaland'a astronomik yıllık ücret

Kylian Mbappe'nin boşluğunu Haaland ile doldurmak isteyen Fransız ekibi, dev bir teklife hazırlanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızı Kylian Mbappe'yi yeni sözleşme konusunda ikna etmeyi başaramayan ve genç oyuncunun Real Madrid'e transferine seyirci kalması beklenen PSG, rotayı Avrupa futbolunun önümüzdeki 15 yılına damgasını vurması beklenen bir başka genç yıldız olan Norveçli Erling Haaland'a çevirdi.

Dortmund'a transfer olurken Alman ekibinin yönetimiyle 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalabileceği yönünde bir iyi niyet anlaşmasına varan Haaland'ın tek talibi ise PSG değil. Yaz aylarında Harry Kane ve Cristiano Ronaldo hedeflerine ulaşamayan Manchester City bu transferde PSG'nin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor.

PSG bir adım önde

Fransız basınından Foot Mercato'ya göre PSG'nin sportif direktörü Leonardo'nun Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile bu transfer için bir görüşme gerçekleştirirken, ikilinin daha önce Donnarumma, Ibrahimovic ve van der Wiel gibi oyunculara ilişkin yaptığı anlaşmalar PSG'nin Haaland için bir adım önde olmasını sağlıyor.

PSG yönetimi Haaland için Mbappe'ye önerdiği sözleşmeyi önermeyi planlarken, kontratın 2+1 senelik olacağı tahmin ediliyor.

Fransız ekibinin Haaland'a ödemeyi planladığı yıllık ücret ise 38 ile 42 milyon euro arasında olacak. Bütün bunlara rağmen Ligue 1'in diğer büyük liglerin gerisinde olması Haaland'ı ikna için PSG'yi zorlayacak.

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