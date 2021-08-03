Kırmızı Şeytanlar, yeni transfer yapabilmek için biraz acı çekecek.

Finansal Fair Play'in katı kuralları sadece Türk kulüplerini değil, tüm Avrupa'yı etkisi altına almış durumda.

Barcelona'nın, Lionel Messi ile anlaşmasına rağmen hâlâ imzaların atılamadığı gün gibi ortada. Premier Lig'de de durum pek farklı değil. Gelenler var ama, yenileri için gidenler de olmak zorunda.

Raphael Varan ve Jadon Sancho transferleri ile yeni sezonda niyetinin şampiyonluktan başka bir şey olmadığını apaçık ortaya koyan Manchester United, yeni oyuncu alabilmek için birçok futbolcusunu satış listesine koydu.

Ne söylendi?

The Sun'ın haberine göre 100 milyon sterlin kazanma amacında olan Kırmızı Şeytanlar, dokuz futbolcuyu satmayı planlıyor.

Haberde Jesse Lingard, Anthony Martial, Phil Jones ve Diogo Dalot gibi isimlerin biletinin kesildiği aktarılıyor.

Bunun yanında Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Andreas Pereira, Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles ve Daniel James, Axel Tuanzebe, Brandon Williams gibi isimler de gözden çıkarıldı.

Manchester United'ın transfer listesinde kimler var?

Kırmızı Şeytanlar, Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi büyük transferlerin ardından gözünü yenilere dikti.

United, Atletico Madrid'den Kieran Trippier ve Saul, West Ham'dan Declan Rice ve Rennes'den Eduardo Camavinga gibi isimlere yönelecek.

Şimdi ne olacak?

Dünya futbolcu, Covid-19 salgınında ekonomik anlamda bir hayli darbe almış durumda.

Taraftarlar uzun bir süre stadyumda değildi ve bu durum, özellikle tüm stadyumların dolu olduğu liglerde büyük olumsuz etkiler yarattı.

Şimdi birçok kulüp, bir yandan pandeminin etkileri ile savaşırken diğer yandan da Finansal Fair Play kuralları ile boğuşuyor.

Dev kulüpler, transfer yapmak için oyuncu satışını tek çıkar yol olarak görüyor.

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