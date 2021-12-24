Premier Lig'de Covid nedeniyle hangi maçlar iptal edildi?

Covid-19 pandemisi tüm şiddetiyle devam ederken, Omicron varyantı 2022'ye doğru geri sayım başlarken İngiltere'de ani vaka artışlarına yol açtı.

Futbol kulüplerindeki salgınlar nedeniyle bir dizi Premier Lig maçı iptal edildi.

Peki Covid-19 ile ilgili yeni kurallar neler ve daha fazla maç ertelenecek mi?

GOAL,inceliyor.

2021-22 sezonunda Covid-19 nedeniyle hangi Premier Lig maçları ertelendi?

Tottenham'ın 12 Aralık'ta oynanması planlanan Brentford maçı, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen ilk Premier Lig maçıydı.

Manchester United'ın Brentford ile olan maçı da birkaç gün sonra kulübün birkaç personelinin ve oyuncunun PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Carrington antrenman sahası da antrenmanlara kapatıldı.

Burnley'nin 15 Aralık çarşamba günü Watford'a karşı oynayacağı maç, Watford'daki Covid salgını nedeniyle başlama vuruşundan saatler önce iptal edildi.

Bir gün sonra ve Tottenham'ın Leicester deplasmanı da iptal edildi.

Manchester United'ın Brighton ile 18 Aralık'ta oynaması gereken iç saha maçı, Southampton -Brentford, Watford - Crystal Palace, West Ham - Norwich maçları ile birlikte rafa kaldırıldı.

Yine aynı gün, maçın başlamasından neredeyse iki saat önce, Aston Villa ile Burnley arasındaki karşılaşma da, ev sahibi takımın oyuncu kadrosunda artan pozitif vakalar nedeniyle oynanamadı.

19 Aralık'ta Everton ve Leicester City, Goodison Park'taki fikstürlerini tamamlayamadı.

Salgınlar Noel'e kadar devam etti. Leeds, Liverpool'a Boxing Day'de olan seyahatini ertelemek zorunda kalırken, Wolves - Watford ve Burnley - Everton maçları da ertelendi.

Oynanması gereken tarih Maç Yarışma 12 Aralık 2021 Brighton vs Tottenham Premier Lig 14 Aralık 2021 Brentford vs Man Utd Premier Lig 15 Aralık 2021 Burnley vs Watford Premier Lig 16 Aralık 2021 Leicester vs Tottenham Premier Lig 18 Aralık 2021 Man Utd vs Brighton Premier Lig 18 Aralık 2021 Southampton vs Brentford Premier Lig 18 Aralık 2021 Watford vs Crystal Palace Premier Lig 18 Aralık 2021 West Ham vs Norwich Premier Lig 18 Aralık 2021 Aston Villa vs Burnley Premier Lig 19 Aralık 2021 Everton vs Leicester Premier Lig 26 Aralık 2021 Liverpool vs Leeds Premier Lig 26 Aralık 2021 Wolves vs Watford Premier Lig 26 Aralık 2021 Burnley vs Everton Premier Lig

Hangi Premier Lig kulüplerinde pozitif vaka görüldü?

Tottenham ve Manchester United'a ek olarak, Leicester da pozitif vakalar kaydetti ve birkaç oyuncu Avrupa Ligi'nde Napoli'ye karşı oynadıkları son grup maçı için İtalya'ya gidemedi.

Graham Potter, Brighton'da "üç veya dört" pozitif vaka olduğunu belirtirken, Norwich menajeri Dean Smith, tecritte olan bir oyuncusunun olduğunu ve Brentford'da bir salgın olduğunu söyledi.

Mateo Kovacic'le birlikte üç takım arkadaşının pozitif test sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Chelsea de ağır bir darbe aldı.

Liverpool'da da Virgil van Dijk ve Thiago'nun Covid testlerininin pozitif çıktığı kaydedildi.

Everton da pozitif vakalar nedeniyle darbe alan bir başka takım oldu.

Covid-19 nedeniyle iptal olan maçlar için Premier Lig kuralları ne söylüyor?

Premier Lig kurallarına göre, bir lig maçının yeniden düzenlenmesine veya ertelenmesine yalnızca istisnai durumlarda izin veriliyor. Bu kural her kulüp için ayrı değerlendiriliyor.

Ancak Brentford - Manchester United maçının iptalinin ardından Premier Lig'de yeni "acil durum önlemleri" alınacağı açıklandı.

Antrenmanlar için günlük yapılan testlere ek olarak, oyuncular ve personeller artık haftada en az iki kez PCR testi olacaklar. Maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemlerin devam etmesi bekleniyor.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu söylendi:

"Kurul, maçları erteleme başvurularını, mevcut kurallara ve tüm kulüplere verilen COVID-19 erteleme kılavuzuna dayanarak vaka bazında değerlendirir.

"Bir takımın sahaya çıkma olasılığı, COVID-19 salgınının kulüpteki durumu, şiddeti ve potansiyel etkisi ve oyuncuların güvenli bir şekilde hazırlık yapma ve oynama yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi faktör üzerinden değerlendirilecek.

"Kurul, rakip kulüplerin temsilcilerinin temas kurabileceği diğer kişiler için daha geniş riskleri de göz önünde bulundurmalıdır.

"Tüm oyuncuların ve personelin sağlığı ve esenliği öncelikli olarak, ülke genelinde COVID-19 vakalarındaki son artış ışığında, Premier Lig Acil Durum Önlemlerini yeniden başlattı.

"Bunlar arasında daha sık test yapma, kapalı ortamlarda yüz maskesi takma, sosyal mesafeyi gözlemleme ve tedavi süresini sınırlama gibi protokoller var."

İngiltere'de Covid-19'da son durum ne?

Pozitif vaka sayılarında, 6 Aralık - 12 Aralık haftasında Premier Lig'de bir önceki haftaya kıyasla yüzde 42'lik pozitif vaka artışı görüldü. Bu aynı zamanda 2019-20'den bu yana kaydedilen en yüksek pozitif test sayısı.

Pozitif vakalardaki artışı, İngiltere'nin yeni Omicron varyantı ile başka bir Covid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Premier Lig, ekim ayı itibarıyla oyuncuların yüzde 69'unun tamamen aşılandığını ve yüzde 81'inin ilk dozunu aldığını doğruladı.

Ancak aşısız kalmayı tercih edenlerle ilgili endişeler devam ederken, uygun olanlar için ülkede destekleici aşılar uygulanmaya devam ediyor.

İngiltere'deki maçlara katılmak isteyen taraftarlar, 10 bin kişiyi aşan kalabalıkların olduğu stadyumlara girmek için çift aşı veya negatif test kanıtı göstermek zorunda.

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