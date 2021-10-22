Football Manager 2022: Çıkış tarihi, yeni özellikleri, fiyatı

Merakla beklenen oyun Football Manager 2022'ye dair tüm merak edilenler burada...

Futbolseverlerin ve oyunseverlerin gözbebeği Football Manager 2022, kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek.

Serinin bir önceki Football Manager 2021, oyunseverlerin bir hayli beğenesini kazanmıştı ve oyunda toplamda 446 milyondan fazla maç yapıldığı açıklanmıştı.

Bununla birlikte serinin yeni oyunu da büyük bir heyecanla beklenilmeye başladı. FM 2022 hakkında tüm merak ettiklerinizi Goal sizler için bir araya getirdi!

Football Manager 2022 ne zaman çıkacak?

Football Manager yetkilileri, oyunun tam sürümünün 9 Kasım 2021 tarihinde çıkacağını açıklamıştı.

Ancak oyunu ön siparişle edinenler için oyunun beta sürümü 21 Ekim tarihinde erişime açıldı. Yayınlanan bu beta versiyonu, her ne kadar tam sürüme bir hayli yakın olsa da bazı eksiklikler de barındırıyor.

Football Manager 2022’nin fiyatı ne kadar olacak?

Football Manager 2020, PC ve Mac için Epic Games Store ve Steam aracılığıyla satışa çıkarılacak.

Oyun şu anda her iki platformda da %10 indirimle 269,10 TL’lik fiyatla satılıyor.

Football Manager 2022’nin Touch ve Xbox sürümleri ise nispeten daha uygun bir fiyattan satılacak.

Ayrıca oyun, Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve bu şekilde de bilgisayar oyuncuları ile buluşabilecek.

Football Manager 2022 hangi cihazlar için çıkacak?

Merakla beklenen oyun; PC, Mac, Xbox Series X/S, Xbox One ve mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirecek.

Xbox ve mobil sürümleri de ana oyunla aynı tarihte piyasaya sürülecek.

FM 2022 Touch, yalnızca Nintendo Switch’te oynanabilecek.

Football Manager 2022’nin yeni özellikleri

Geçen yıl oyuna xG verisi ve maç analizi gibi yeni özellikler eklenmişti. Yeni oyunda da bu tarz önemli eklemeler yer alıyor.

Transfer sistemi değişiklikleri

Football Manager Studio Direktörü Miles Jacobson, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan finansal değişimleri oyuna yansıtmak için transfer sisteminde daha fazla değişiklik yapıldığını belirtti.

Jacobson, Eylül ayındaki bir blog yazısında, "Normalden çok daha fazla kulüp, oyuna çok daha küçük bütçelerle başlayacak veya oyuncu satmak zorunda kalacak( gerçekteki gibi)," dedi. "Diğerleri de kadro genişliklerini ve maaş ödemelerini azaltmak için mücadele edecek."

FM 21'de transfer son günü yaşanan dramanın bir parçası olabiliyordunuz ancak FM 22'de, son günün kaosunu daha gerçekçi yansıtmak in yapılan birtakım değişiklikler de var.

Oyuncu menajerlerinin önerileri, takımınızdaki sözleşmeleri biten oyuncular, ilginizi çeken isimler ve transfer listesindeki oyuncular arasında filtreleme yapabileceksiniz.

Grafikler

Football Manager'ın her yeni oyununda olduğu gibi 2022’de de grafikleri iyileştirmek için uğraşıldı.

3D oyundaki oyuncuların animasyonları, yapay zeka geliştirmeleri ve top sürme gibi özelliklerin çok daha gerçekçi olmasıyla oyundan elde edilen deneyim çok daha dinamik hale geldi.

Oyuncular, oyundaki durumlara olduğu gibi tepki verecek, muhtemel top kayıplarını tahmin edecek ve uyumlu bir pres şablonu oluşturacak.

Veri merkezi

Gol beklentisi gibi eklemelerin yanı sıra, Veri Merkezi’yle birlikte istatistikleri çok daha detaylı bir şekilde değerlendirebileceksiniz.

Veri analistlerinizin oyuncuların hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için yeni eklenen görsel yeniliklerle ve sunumlarla karşılaşacaksınız.

Teknik ekip toplantılarında da oyuncularınızın gelişim hakkında daha detaylı görüşmeler yapabilecek ve potansiyellerine nasıl ulaşabilecekleri konusunda fikir sahibi olacaksınız.

Ligler ve lisanslar

Football Manager 2022’de lisanslama ile alakalı bir güncelleme olacak ve bunun detayları çıkış tarihinde netleşecek.

Göze çarpan en önemli değişikliklerden biri ise şu: Manchester United; Premier Lig ve SEGA arasında yaşanan bir anlaşmazlıktan ötürü oyunda ilk kez “Manchester UFC” veya “Man UFC” adıyla yer alacak.

Kadın futbolu

2021 yılında yapımcılar, kadın futbolunu oyuna entegre etmek gibi bir planlarının olduğunu söylemişti. Ancak FM 2022’de henüz bu yeniliği göremeyeceğiz.

Ancak geçmişteki birkaç oyunda olduğu gibi, dileyenler oyunda kadın menajerler oluşturabilecekler.

Pandemi etkili olacak mı?

Oyunun gerçeklikten bir kaçış olduğunu vurgulayan yapımcılar, Covid’in oyunda yer almayacağını açıklamıştı:” Oyuncularınız Covid’den ötürü maçlar kaçırmayacak veya tatilden döndüklerinde bir izolasyon sürecine girmeyecekler. Ayrıca oyuncular bu kuralları ihlal ettiği için sahaya giren sağlık görevlileri de olmayacak!”

“Geçen sene oyladığınız üzere, zamanla stadyum kapasiteleri ve kulüp gelirleri eski seviyesine dönecek.”

Football Manager 2022 Trailer’ı

Yapımcı firma, 9 Eylül tarihinde oyun için bir duyuru videosu yayınlamıştı.

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