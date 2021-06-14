Polonya-Slovakya maçında talihsiz bir an yaşayan Szczesny, bir ilke imza attı.

Juventus forması giyen Szczesny, Polonya-Slovakya maçında kendi kalesine gol atarak Avrupa Şampiyonları tarihine geçti.

Euro 2020’deki ilk maçlarını Slovakya ile oynayan Szczesny’li Polonya, karşılaşmanın 18. dakikasında yediği golle geriye düştü. Golü de Szczesny’nin kendi kalesine attığı yazılınca, Polonyalı file bekçisi Avrupa Şampiyonaları tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Ne oldu?

Slovakya’lı Robert Mak, sol çizgide topla buluştu ve iki Polonyalı savunmacıyı ekarte ettikten sonra sol çaprazdan yakın direğe bir vuruş yaptı.

Szczesny’den seken top ağlarla buluştu ve yetkililer de golü Szczesny’nin kendi kalesine attığını yazdı.

Ayrıca bu gol, Euro 2020De şimdiye kadar bir oyuncunun kendi kalesine attığı ikinci gol oldu.

İlk golü ise Türkiye-İtalya maçında Merih Demiral kendi takımının kalesine atmıştı. Böylelikle şöyle ilginç bir tesadüf de ortaya çıkmış oldu: Euro 2020’de şimdiye kadar takımların kendi kalelerine attığı 2 golde de Juventus forması giyen oyuncular başrol oynamış oldu.

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