Pogba’nın Fransa hayaline Messi rötarı

Manchester United forması giyen Fransız yıldızın eve dönmek için bir yıl daha beklemesi gerekecek.

Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’e transfer olması, Paul Pogba’ya transfer kapılarını şimdilik kapattı.

Manchester United’da mutsuz olduğu yönünde dedikodular çıkan Pogba’nın Fransa’ya dönmek istediği İngiliz basınında bir süredir konuşuluyordu.

PSG, Pogba’yı kadrosuna katmaya sıcak bakmasına karşın, Manchester United’a yüksek bir bonservis ödeme konusunda gönülsüz davranıyordu. Ani bir şekilde gelişen Messi transferiyle birlikte, FFP kısıtlamaları Pogba hamlesinin bu yaz gerçekleşmesini imkansız hale getirdi.

2022'yi bekleyecek

Pogba’nın menajeri Mino Raiola, kısa süre önce PSG ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Fransız devinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 50 milyon euro’yu gözden çıkarabileceği öne sürülmüştü.

Messi’ye yılda 40 milyon euro ödeyecek olan PSG’nin, Manchester United’dan senelik 17,7 milyon euro kazanan Pogba’ya ayıracak bütçesi kalmadı.

Kırmızı Şeytanlar’dan gelen yeni sözleşme teklifini geri çeviren Pogba, büyük olasılıkla sözleşmesinin sona ermesini bekleyip, gelecek yaz takımdan ayrılacak.

PSG takibe devam edecek

PSG ise bu süreçte oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek. Ole Gunnar Solskjaer’in planlarında kilit rol oynaması beklenen Pogba’nın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Fransız oyuncuya yakın kaynaklar, Pogba’nın PSG’ye transfer olmak için aceleci davranmayacağını ve Manchester United’daki kontratını tamamlama konusunda sorun çıkarmayacağını düşünüyor.

Pogba’nın bu sezon takımda kalma ihtimalinin artmasıyla, United orta sahaya takviye yapma planlarını askıya aldı. İngiliz ekibinin Eduardo Camavinga, Saul Niguez ve Ruben Neves üçlüsünü listeye aldığı belirtilmişti.

Taraftarlar istememişti

Pogba söylentilerinin zirveye çıktığı günlerde PSG taraftarları olası transferi protesto etmiş ve "Seni istemiyoruz" yazılı pankartlarla Fransız yıldıza mesaj göndermişti.

Bu tepkinin sebebi ise, ailesi koyu bir Marsilya taraftarı olan Pogba'nın geçmişte verdiği bir demeç. Pogba, söz konusu açıklamasında ailesine saygısızlık etmemek için asla PSG’de oynamayacağını söylemişti.

PSG taraftarlarından Pogba’ya: “Seni istemiyoruz”

Messi'yi krallar gibi karşıladılar

Pogba transferine karşı çıkan PSGli futbolseverler, Lionel Messi'yi ise büyük bir coşkuyla karşıladı. Messi'nin gelişini günlerce havaalanında bekleyen taraftarlar, transferin açıklanmasının ardından kulüp mağazası önünde forma kuyruğuna girdi.

Messi'nin PSG'deki ilk basın toplantısının ardından taraftarlarla buluşması da oldukça görkemliydi. Arjantinli oyuncuyu davullar ve meşalelerle karşılayan ateşli taraftarlar, kulüp binasının önünü adeta tribüne çevirdi.

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