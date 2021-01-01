Pogba seneye de Manchester United forması giyebilir

Manchester United ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Paul Pogba, buna rağmen önümüzdeki sezon da İngiliz ekibinin formasını giyebilir.

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana İngiliz ekibini hedeflediği başarılara bir türlü taşıyamayan Paul Pogba'nın kulüpteki geleceğini belirsizliğini koruyor. Fransız yıldızı sözleşmesinin 2022'de bitecek olmasından ötürü bedelsiz kaybetmemek için bu yaz elden çıkartmayı düşünen United, bu kararından şimdilik vazgeçti.

Manchester United'ın oyuncuyu takımda tutma kararında pandeminin getirdiği olumsuz mali tablolardan ötürü Pogba'yı satın alabilecek takım sayısının oldukça az olması da etkili olurken, Daily Mirror'a göre ayrılık konusunda kararsız olan 28 yaşındaki Pogba, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kesinlikle düşünmüyor.

Euro 2020'de piyasası yükselebilir

Jose Mourinho ile yaşadığı problemlerin ardından teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesiyle Manchester United'daki performansı artan Pogba, Fransa Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğunda da büyük rol oynamış ve takımının orta sahadaki liderliğini üstlenmişti.

Bu sezon Manchester United formasıyla ligde 25 maça çıkan Pogba bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynarken, yaşadığı sakatlıklar sürekliliğini etkiledi. Didier Deschamps'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Pogba önümüzdeki yaz düzenlenecek Euro 2020'deki performansına göre yeniden transferin gözde ismine dönüşebilir.

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