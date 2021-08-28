Kylian Mbappe'yi bir numaralı transfer hedefi olarak tutan Real Madrid büyük yemek için beklemek gerektiğini düşünüyor.

Kylian Mbappe, PSG'ye hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi ancak İspanyol devi bu konuda sabırlı olmak istiyor.

2018'de Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, bu süreçte dünyanın sayılı forvetlerinden biri haline geldi.

PSG ile sözleşmesi 2022 yılında sona eren Fransız golcü, kulübüyle sözleşme yenilemeyi kabul etmedi ve kendini Real Madrid için beklemeye aldı.

Real Madrid, Kylian Mbappe için Ocak ayını bekleyecek

Sky Sports News'in haberine göre; 137 milyon sterlinlik ilk teklifi reddedilen Real Madrid, Kylian Mbappe için Perşembe günü 145,6 milyon sterlinlik ikinci bir teklifte bulundu.

PSG henüz Madrid ekibine bir yanıt vermedi ancak İspanyol devi bu transfer için Ocak dönemini bekleyebilir.

PSG'nin görüşmelerde hızlı dönüşler yapmadığını düşünen İspanyol ekibi, Ocak ayına kadar beklemenin iyi olabileceğini düşünüyor.

Mbappe, Real Madrid ile 1 Ocak 2022'de bir ön sözleşme imzalayabilir ve önümüzdeki yaz ücretsiz olarak kulübe katılabilir.

PSG: Kylian Mbappe ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde RMC Sport'a konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo Mbappe’nin ayrılık isteğini doğrularken, Real Madrid’in transfer sürecinde “kanunsuz” davrandığını söyledi:

“Kylian Mbappe ayrılmak istiyor, bu gayet açık. Eğer Real Madrid bir teklif yapıyorsa, biz de ona göre kendi pozisyonumu belirliyoruz. Burada anlaşılmayacak bir şey yok.”

“Transfer döneminin bitimine bir hafta kala planlarımızı değiştiremeyiz. Mbappe ayrılmak istiyorsa ona engel olmayız, ama ayrılık bizim şartlarımızla gerçekleşmeli.”

Leonardo’ya göre yapılan teklif, Real Madrid’in Mbappe’yi gelecek yaz bedelsiz olarak kadroya katma ihtimalini arttırmak için kullandığı stratejik bir hamle.

“Kylian’a iki kez yeni sözleşme önerdik. İki ay önce kadrodaki üst düzey oyuncularla aynı seviyede bir konrat teklif ettik, yakın zamanda yaptığımız ikinci teklif ise bunun da üzerindeydi. Ona verdiğimiz önemi, projenin merkezinde olduğunu göstermek istiyoruz, ama kimse projenin üzerinde değil.”

“Real bizden hayır cevabı almaya çalışıyor. Bu sayede ellerinden geleni yaptıklarını gösterip, bir yıl sonra Mbappe’yi bedavaya alacaklar. Real Madrid son iki yıldır bu şekilde davranıyor, bu doğru değil, hatta yasa dışı, çünkü oyuncu ile görüştüler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

“Bu yürüttükleri stratejinin kanıtı. Kontratının bitimine bir yıl, transfer döneminin sonuna ise yedi gün kala teklif yaptılar. Teklifi reddetmemizi istiyorlar, böylece Kylian’a her şeyi denediklerini söyleyip, gelecek yıl yeniden masaya oturacaklar.”

PSG teklifi nasıl buldu?

Leonardo, Real Madrid’in yaptığı teklifin Mbappe’ye biçtikleri değerin altında olduğu söyledi. Mbappe, 2017’de Monaco’dan PSG’ye 180 milyon euro’ya transfer olmuştu.

“Teklife sözlü olarak hayır cevabı verdik. Ama kimseyi zorla burada tutacak değiliz. Şartlar istediğimiz gibi olursa durumu yeniden değerlendireceğiz.”

“Bu yaz bir rüyayı gerçeğe dönüştürdük ve bunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Teklifi Kylian’ın bugünkü değerinin çok altında görüyoruz. Ayrıca bonservisin bir kısmı Monaco’ya gidecek. Teklifi yeterli bulmadık.”

“Kesin bir sayı söyleyemem, ama miktar konuşulanlara yakın. Monaco’ya ödediğimizden daha düşük bir miktar. Fakat her şeyin ötesinde, Real Madrid’in başvurduğu yöntemi tasvip etmiyoruz.”

Leonardo ayrıca, Mbappe’nin kontratının bitmesini beklemeyeceği konusunda kulübe bir söz verdiğini açıkladı.

“Kylian ile sürekli konuşuyoruz. Bize hep aynı şeyi söyledi. Kulüpten bedelsiz olarak ayrılmayacağına dair bir söz verdi.”

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