Pjanic, Koeman'ın Barcelona'daki antrenmanlarını eleştirdi: "Yoğunluk, taktik ve fikir yoktu"

NE OLDU? Miralem Pjanic, Juventus'tan Barcelona'ya geldiğinde ondan beklenti büyüktü ancak yeni takımında formunu bulamadı. Şimdi ise eski teknik direktörü Koeman'ı eleştirdi ve antrenmanların yeterli olmadığını ileri sürdü.

NE SÖYLENDİ? Que t'hi Jugues'e konuşan Pjanic şunları söyledi: "Koeman'ın antrenmanlarına girdiğimde çok kısa olduğu için şaşırdım. Yoğunlukları, taktikleri, fikirleri yoktu. Maçlara hazırlanamadık."

BÜYÜK RESİM: Koeman bir yıldan fazla bir süre Barcelona'yı çalıştırdı. Pjanic, Hollandalının takımı devralmasından iki ay önce takıma katılmıştı. Camp Nou görevinde 19 maça çıkan Bosnalı, 2021-22 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi.

BAŞKA NE OLDU? Pjanic, Xavi ile yaptıkları antrenmanları ise övdü: "Şimdi, Juventus'un başarılı döneminde olduğu gibi çok iyi hazırlandığımız, yoğun antrenmanlar yapıyoruz."