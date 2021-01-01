Pep Guardiola: Marcelo Bielsa'ya Manchester City'i verirseniz şampiyon olur

Maviler'in menajeri Pep Guardiola, Manchester City'yi Marcelo Bielsa'ya gözü kapalı teslim ediyor.

Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Leeds United'ı misafir edecek.

Birbirlerinden övgüyle bahseden iki deha Pep Guardiola ile Marcelo Bielsa, Etihad Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Manchester City'nin teknik patronu Guardiola, Marcelo Bielsa'ya olan hayranlığını dile getiriyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola meslektaşı Marcelo Bielsa'ya Manchester City'i gözü kapalı teslim ediyor.

"Çalıştırdığı takımlar her zaman iyi, onun etkisini görebiliyorsunuz.

Bu yüzden onu takdir ediyorum çünkü ona Manchester City'yi verirseniz şampiyonluğu kazanır."

"Başlangıçta bana yardım etme yöntemiyle her zaman kalbimde olacak."

"Yarın zor bir maç olacağını biliyorum ama umarım rekabet edebiliriz"

"En dürüst insanlardan biri. Onunla konuştuğumda, söylediği şeyler hep inandığı şeyler olur."

Manchester City ile Leeds United'ın formu

Bu sezon en yakın takipçisine 14 puan fark atan Manchester City, Premier Lig'de oynadığı son 3 maçından galip geldi.

Bielsa yönetimindeki Leeds United ise Premier Lig'deki son 3 maçından 1 beraberlik, 2 galibiyet aldı.

Bielsa'nın öğrencileri lig tablosunda 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

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