Emre Mor'un futbol kariyeri tehlikede

Disiplinsiz tavırlarıyla gündemden düşmeyen Emre Mor'un futbol kariyeri bitebilir.

Büyük beklentilerle Borussia Dortmund'a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Emre Mor ardından Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Bir dönem Galatasaray ve Olympiakos'a da kiralanan genç oyuncu İspanya'da manşet oldu.

Futbol hayatı tehlikede

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, Emre Mor'un Celta Vigo kariyeri sona erdi ve 23 yaşındaki oyuncu bir daha Celta Vigo forması giyemeyecek.

Haberde, sakatlığı sebebiyle Dubai'de ameliyat olan Emre Mor'un yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Celta Vigo'nun yaz transfer döneminde Emre Mor'dan kurtulmak istediği ifadelerine yer verildi.

Disipliniz tavırları ve sakatlığı göz önüne alındığında, Emre Mor'un futbol kariyerinin bitme noktasına geldi.

Celta Vigo'nun daha önce karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmek istediği Emre Mor, aldığı yüksek maaşdan dolayı bu teklifi kabul etmemişti.

Sezon başında Celtic, Emre Mor'u transfer etmek istemiş ancak Celta Vigo bu teklifi reddetmişti.

Emre Mor bu sezon ne yaptı?

Emre Mor, Celta Vigo formasıyla bu sezon 11 maçta görev yaparken gol ya da asist üretemedi. 23 yaşındaki oyuncu Kral Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol e 1 asistle oynadı.

Emre Mor'un kariyerinden satırbaşları

Futbola doğduğu ülke olan Danimarka'da başlayan Emre Mor, Nordsjaelland takımında profesyonel oldu.

2016'da 9.75 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre burada bekleneni veremedi. Ertesi yıl 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'ya katıldı.

2019'da ise Galatasaray'a kiralanan oyuncu, sarı - kırmızılılarda da başarılı olamadı ve ardından Olympiakos'un yolunu tuttu.

Haziran 2020'de bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo'ya dönen Emre'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Emre Mor, Türkiye A Milli Takım formasını 15 kez giyerken 1 kez de asist yaptı.